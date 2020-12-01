اليوغا…لهذا يوصي الخبراء بها

أبو ظبي – يوصي الخبراء دائما بالحرص على ممارسة تمارين اليوغا خلال الحياة اليومية، لما لها من فوائد “جسدية ونفسية”، لاسيما وأنها تناسب مختلف الأعمار.

واليوغا مشتقة من الكلمة السنسكريتية “يوجي”، التي تعني “الاتحاد”.

وتعتبر اليوغا ممارسة قديمة تجمع بين العقل والجسد، حيث تشمل تمارين التنفس والتأمل ووضعيات الاسترخاء.

وقال موقع “هيلث لاين” إن لليوغا فوائد صحية على العقل والجسد، إذ تساعد الإنسان على الاسترخاء وتحد من التوتر اليومي وتخفف القلق.

وقدم المصدر 5 أسباب يدعمها العلماء ويعتبرونها “مقنعة” لممارسة اليوغا:أخبار

من فوائد اليوغا أنها تخفف آلام العضلات وتعمل على طرد السموم، الأمر الذي يساهم في زيادة نشاط الجسم، كما أنها تزيد من مرونة وليونة المفاصل والأربطة والأوتار. يقول الخبراء أيضا إن اليوغا تخفف ضغط الدم وتقلل عدد نبضات القلب.

تساعد هذه الرياضة على تخفيض الوزن. ووجدت دراسات أن ممارسة اليوغا تجعل الإنسان يمتنع عن تناول المأكولات ذات سعرات حرارية عالية.

أثبتت الأبحاث الطبية أن اليوغا تقضي على آلام الظهر وتساهم في تناسق عضلات الجسم. كما وجد باحثون أن ممارسة اليوغا عدة مرات في الأسبوع تجعلك قادرا على الاسترخاء أكثر في الليل.

هناك كم هائل من الأبحاث التي ربطت بين اليوغا وتقليل القلق. وتوصلت إحدى الدراسات إلى أن ممارسة اليوغا مرتين في الأسبوع تخفف مستوى القلق بشكل ملحوظ.

رياضة لا تحتاج معدات معقدة ويمكن ممارستها في أي زمان ومكان وتناسب مختلف الأعمار.( سكاي نيوز عربية)