اليوم العالمي للعمل الإنساني.. حينما تمد يد العون للمحتاجين والمنكوبين

تغريد السعايدة



عمان- يعيش العالم اليوم، العديد من الصراعات والمواجهات، سواء من الجانب السياسي، أو القطاع الصحي، أو التغير المناخي، الذي بدأ تأثيره واضحاً في بقاع العالم كافة، الأمر الذي يدعو لتكاتف الجهود في مواجهة تلك التحديات، ليتعمق معنى “الإنسانية” في أبهى صورها.

الدعوة لضرورة التعامل مع القضايا بشكل إنساني، دفع منظمة الأمم المُتحدة إلى تخصيص التاسع عشر من شهر آب (أغسطس) من كل عام يوماً عالمياً للعمل الإنساني، وجاء اختيار هذا اليوم تحديداً، تخليدًا لذكرى اغتيال الممثل الخاص للأمين العام سيرجيو فييرا دي ميلو هو و21 من زملائه في بغداد، أثناء أدائهم لمهامهم الإنسانية إبان حرب العراق.

وعلى هذا النهج، أقيمت مئات المؤسسات والمنظمات والمبادرات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، والتي تُعنى بتقديم الخدمات الإنسانية دون النظر إلى خلفيات ومعتقدات وتوجهات الأشخاص المنكوبين في العالم، المحتاجين للدعم والمساندة، بعد أن تعرضوا لانتهاك حقوقهم الإنسانية من “قتل، تهجير، وتعنيف، وأي نوع من الانتهاكات التي تتجاوز كرامة الإنسان”.

المختصون في مجال علم الاجتماع والدراسات الإنسانية، يُعرفون الإنسانية بأنها “مجموعة من الأفكار والتصرفات الحميدة الصادرة عن الفرد والتي تدمج ما بين العقل والروح لتبين أهمية وجود الإنسان وقيمته في المجتمع وهي صفة تجمع جميع أبناء الجنس البشري بما فيه من صفات تميزه عن غيره من المخلوقات من القدرة على الحبّ والرحمة وإبداء المشاعر المختلفة.

وتكمن أهمية هذا اليوم العالمي وسبب الاحتفاء به، من خلال الحث والإشادة بالعمل الإنساني الذي يقوم به العاملون في هذا القطاع، ومدى تعرضهم للخطر جراء تواجدهم أحياناً في مناطق نزاع خطرة، وخاصة في هذا العام الذي يتم التركيز فيه على الآثار الكارثية الخطيرة التي تحدث جراء أزمة المناخ العالمية وما يتبعها من كوارث عالمية، وبخاصة في مناطق الحروب والنزاعات.

والأردن، كغيرها من دول العالم، إحدى ثاني أكثر دولة في العالم في نسبة استقبال اللاجئين بسبب النزاعات في المناطق المحيطة، ما يجلعها بيئة خصبة لنشوء المؤسسات أو المبادرات التي تُعنى بتقديم العون والمساعدة، سواء للاجئين أو ممن يعيشون في بؤر الفقر والحاجة، وربما يكون توفير عون ومساعدة ليتيم وأم أرملة تعتني بأطفالها، أو كبير سن من أعلى مراتب الإنسانية في موقفٍ ما.

وتضم الأردن العديد من المنظمات العالمية التي تقدم الدعم في خدمة اللاجئين والفئات الأقل حظاً على أراضيها، ومن أبرز تلك المنظمات الدولية “اليونسيف، اليونسكو، الإغاثة الدولية، المنظمة الدولية لمساعدة كبار السن، لجنة الإنقاذ الدولية، المنظمة الدولية لحقوق الإنسان”، والعشرات من المنظمات الاخرى التي تختلف في اهتماماتها والفئة المعنية في تقديم العون الانساني.

وعلى سبيل المثال، هناك مبادرة أو مجموعة “هذه حياتي” التطوعية، وهي مبادرة تطوعية شبابية تأسست سنة 2010 في الأردن، ونشط عملها التطوعي في تقديم العون للاجئين السوريين في الاردن، بعد الحرب السورية، واضطرار الملايين للهجرة إلى الدول المحيطة، وأكبر عدد متواجد منهم في الأردن، الأمر الذي دفع “هذه حياتي” للتركيز على خدمة اللاجئين داخل الأردن وعلى المناطق الحدودية فيها.

ووفق القائمين على مجموعة “هذه حياتي”، فإن الحس الإنساني والشعور بالآخر هما المحفز لخدمة الآخرين، دون النظر إلى المردود الذي يتلقونه، عدا عن كونهم معنيين ببث روح الأمل والعطاء لدى الأعضاء فيها، لضمان استمرارية العمل الخيري وخدمة الآخرين، وكانت مشكلة المهجرين السوريين هي من ضمن أولوياتهم، كون الحرب السورية بدأت بعد عام من انطلاق المبادرة، ووجود نسبة كبيرة من الشباب المتلهفين لخدمة ضحايا الحرب فيها.

ووفق إحصائيات الأمم المتحدة، فإن العام 2022 ، يحتاج فيه 274 مليون شخص في 63 دولة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم هو زيادة كبيرة عن 235 مليون شخص محتاج قبل عام، والذي يُعد الرقم الأعلى منذ عقود.

وبعيداً عن الارقام والإحصائيات، العمل الإنساني هو جزء من عادات وتقاليد وأخلاقيات المجتمعات في العالم، بالإضافة إلى أن جميع الديانات السماوية من خلال الدعوة للرحمة والعطاء وخدمة الإنسان لأخيه الإنسان.

“مسار الخير” هي أيضاً مبادرة انطلقت بعمل إنساني “بسيط” قام به المتطوع محمد القرالة، ساهم في نشر الفرحة في نفوس الأطفال في إحدى قرى الجنوب في المملكة، إلى أن أصبح العمل الإنساني الذي يبحث عن سيدة، أم، ارملة، فتاة، طالب علم، أب عاطل عن العمل، في سبيل تقديم العون له، دون النظر إلى حيثيات تفاصيله الأخرى، ولكن فقط لكونه إنسانا بحاجة للدعم والعون.

اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع، يرى أن العمل الإنساني الذي يقدم الخير والدعم للآخرين مهما كانت جنسياتهم وأوضاعهم وظروفهم، ما هو إلا صورة مشرفة وإيجابية لأي مجتمع، ويقدم انطباعا عن طبيعة المجتمع الذي يعتمد في حياته على العمل الإنساني، والذي يحوي الآخرين ويداوي أوجاعهم وجراحهم.

ووفق جريبيع فإن ثقافة العمل الخيري الإنساني تختلف في طريقتها من مجتمع لآخر، ومن بيئة لآخرى، وبحسب طبيعة الحاجة المطلوبة، ويمكن أن تختلف الصور كذلك، حسب إمكانيات الفرد أو المؤسسة التي تقدم العمل الإنساني، وطبيعة الدعم المقدم لها، ولكن في المحصلة هي جميعها أعمال خيرية لا بد لها وأن تنهض بطبيعة المجتمع الأردني، أو أي مجتمع ودولة أخرى تقدم مساعدات وعملا إنسانيا في المناطق المنكوبة، أو بوجود لاجئين هم بحاجة إلى هذا العمل الإنساني.

وعادةً ما يربط الأفراد العمل الإنساني الذي يقدمونه في المجتمعات العربية والإسلامية بشكل خاص، بالعقيدة التي تحفز الإنسان على عمل الخير من خلال ما يمليه علينا الشرع من حث على دعم الآخر، وتقديم العون الإنساني لكل شخص على وجه الأرض، وهو ما نلحظه في مجتمعاتنا في ظل وجود ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة لها كبير الأثر علينا، وتخلق تلك الظروف ضرورة لوجود “مؤسسات تُعنى بالعمل الإنساني المنظم الذي يعتمد على هيئات ومنظمات”، عدا عن العمل الإنساني الفردي الذي ينبع من الشخص ذاته. وفق جريبيع

ويشدد جريبيع على أن العمل الإنساني أو الخير والتطوعي، جميعه يرتبط بالأخلاق الحميدة للمجتمعات، وبالنهج التربوي المُتبع في المجتمع، ومدى ترسيخ هذه الثقافة في نفوس الأبناء منذ الصغر، لذلك لا بد من أن يكون هناك تعاون ما بين المؤسسات التي تُعنى بالعمل الإنساني، كون ذلك يحتاج إلى جهود خاصة مع ارتباط العمل الإنساني الآن بالعالم أجمع ولا يقتصر على دولة معينة.