اليوم المفتوح للتأمين البحري الاثنين المقبل



عمان– ينظم الاتحاد الأردني لشركات التأمين اليوم المفتـوح الثاني للتأميـن البحري (Marine Insurance Second Open Day) والذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 9/9/2019 في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين بواقع (4) ساعات عمل، وذلك بهدف تعزيز أواصر التعاون المشترك ما بين العاملين في شركات التأمين والجهات الذات العلاقة، وذلك بعد النجاح الذي حققه اليوم المفتوح الأول المنعقد أيلول (سبتمبر) الماضي.

وسيحاضر في فعاليات اليوم المفتوح الثاني كل من هاني الكردي من شركة أبكس لوساطة واستشارات التأمين وإعادة التأمين ومنال جرار عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين ومنسق أعمال لجنة التأمين البحري في الاتحاد ومدير عام شركة التأمين الوطنية وبحضور رئيس اللجنة التنفيذية للجنة التأمين البحري في الاتحاد عودة أبو دية والسادة أعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة من كل من معتز الجوخدار نائب رئيس اللجنة وعمر شفيق ونجيب العناني وإياد أبو سعد، وذلك لتعريف المشاركين بالاكتتاب والتسعير في التأمين البحري، بالإضافة الى تأمين النقل ومسؤولية الناقل، ومعرفة الفرق بالنسبة للمسؤوليات والتعويض Transport Insurance Vs Carriers’ Liability، وفي نهاية اليوم المفتوح سيكون هناك فقرة مفتوحة لمشاركة الحضور والإجابة عن استفساراتهم.

ويشارك في البرنامج موظفو دوائر التأمين البحري في شركات التأمين المحلية العاملة في المملكة ومشاركون من البنوك العاملة في الأردن، وبالأخص موظفي الاعتمادات المستندية ومشاركين من نقابة وكلاء الملاحة البحرية ومن وزارة النقل.

وفي نهاية اليوم المفتوح، سيتم تنظيم مسابقة ترفيهية للمشاركين؛ حيث سيحصل الفائز بجائزة المسابقة على مبلغ مالي بقيمة 500 دينار أردني مقدمة من الاتحاد الأردني لشركات التأمين، علما بأن اليوم المفتوح هو مبادرة أطلقتها اللجنة التنفيذية للجنة التأمين البحري في الاتحاد العام الماضي لينعقد هذا الحدث مرة واحدة سنويا في اليوم التاسع من شهر أيلول (سبتمبر) من كل عام.