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اليوم.. وضع حجر أساس جناح السلطنة في إكسبو 2020

منذ 4 ساعات

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يتم اليوم وضع حجر الأساس لمشروع مبنى جناح السلطنة في إكسبو 2020 دبي، والذي ستستضيفه مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 أكتوبر2020م وحتى 10 أبريل 2021م، بحضور معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة – عضو اللجنة الوزارية الرئيسية المشرفة على التحضير والإعداد لمشاركة السلطنة في إكسبو 2020 .
ويحمل جناح السلطنة عنوان (عُمان – فرص عبر الزمن) والذي تم اختياره واعتماده من قبل اللجنة الوزارية الرئيسية.
وقد تم استيحاء فكرة تصميم جناح السلطنة من شجرة اللبان، حيث إن المبنى الرئيسي للجناح يمثل ويجسد شجرة اللبان، لما حظيت به هذه الشجرة عبر التاريخ بحضور هائل، جعل منها جسراً للتواصل بين حضارات العالم القديم

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