اليوناني أنتيوكونمبو يوافق على تمديد عقده مع باكس

لوس انجليس – وضع النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في الموسمين الماضيين، حدا للتخمينات بشأن مستقبله بموافقته على تمديد عقده مع فريقه الحالي مليووكي باكس لخمسة أعوام.

وقال اليوناني الذي كان بإمكانه أن يصبح لاعبا حرا العام المقبل، في حسابه على تويتر إنه وافق على تمديد العقد، مضيفا “إنه موطني، إنها مدينتي. أنا مبارك لأني سأكون جزءا من ميلووكي باكس في الأعوام الخمسة المقبلة. دعونا نعطي معنى لهذه الأعوام. العرض يتواصل، هلم بنا”.

وأفادت شبكة “إي أس بي أن” الرياضية أن قيمة عقد الأعوام الخمسة يبلغ 228 مليون دولار، مع خيار يسمح له بالرحيل بعد أربعة أعوام.

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020