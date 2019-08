باريس – دخل اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس نادي الخمسة الأوائل في تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب للمرة الأولى في مسيرته، وذلك بعد وصوله الى نصف نهائي دورة واشنطن.

وصعد ابن (20 عاما)، الفائز هذا الموسم بلقب دورتي مرسيليا وإستوريل ووصل الى نهائي دورة مدريد للماسترز، من المركز السادس الى الخامس على حساب الألماني ألكسندر زفيريف، الذي تراجع الى السابع بعدما تقدم عليه أيضا الياباني كي نيشيكوري.

