باريس – دخل اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس نادي الخمسة الأوائل في تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب للمرة الأولى في مسيرته، وذلك بعد وصوله الى نصف نهائي دورة واشنطن.

وصعد ابن (20 عاما)، الفائز هذا الموسم بلقب دورتي مرسيليا وإستوريل ووصل الى نهائي دورة مدريد للماسترز، من المركز السادس الى الخامس على حساب الألماني ألكسندر زفيريف، الذي تراجع الى السابع بعدما تقدم عليه أيضا الياباني كي نيشيكوري.

🇦🇺NICK KYRGIOS IS INTO THE FINAL! In their first ever meeting, @NickKyrgios defeats Stefanos Tsitsipas 6-4, 3-6, 7-6(7)#CO19 pic.twitter.com/WDn191IjOb — Citi Open (@CitiOpen) August 4, 2019

وسيواجه اللاعب الأصغر عمرا بين المصنفين العشرين الأوائل، صعوبة في الاحتفاظ بالمركز الخامس الإثنين المقبل، لأنه يتوجب عليه هذا الأسبوع الدفاع عن النقاط التي حصل عليها العام الماضي من دورة “مونتريال للماسترز”، حيث وصل الى المباراة النهائية، في حين أن نيشيكوري الذي يتخلف بفارق 5 نقاط عن اليوناني، خرج من الدور الأول العام الماضي.

وتبقى الصدارة على الدوام للصربي نوفاك ديوكوفيتش أمام الإسباني رافايل نادال، الذي يواجه خطر خسارة مركزه لصالح غريمه السويسري روجر فيدرر في حال لم يحتفظ بلقبه بطلا لدورة مونتريال.

في ما يأتي ترتيب العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12415 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 7945 نقطة

3- السويسري روجيه فيدرر 7460 نقطة

4- النمسوي دومينيك تييم 4755 نقطة

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4045 نقطة

6- الياباني كي نيشيكوري 4040 نقطة

7- الألماني ألكسندر زفيريف 4005 نقطة

8- الروسي كارن خاتشانوف 2890 نقطة

9- الروسي دانييل مدفيديف 2745 نقطة

10- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 2500 نقطة – (أ ف ب)