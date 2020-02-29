اليونان ترفض دخول عائلات أردنية متعثرة مالياً من تركيا … والخارجية تتابع

حمزة دعنا

عمان- أكد الناطق باسم وزارة الخارجية ضيف الله الفايز متابعة الحكومة لمواطنين اردنيين عالقين بين تركيا واليونان بعد أن ثارت مواقع التواصل الاجتماعي بقضيتهم.

وقال الفايز لـ”الغد” ان سفارتي الاردن في أنقرة وأثينا تتابعا قضية الاردنيين عن كثب للحصول عن معلومات عنهم وتسهيل مهامهم.

وتواصلت “الغد” مع بعض الاشخاص المتواجدين حاليا على الحدود التركية اليونانية والذين ذهبوا الى تركيا بعد تعثرهم مالياً في الاردن.

وحول الوضع الذين يعيشونه حالياً، قال المواطن والذي رفض ذكر اسمه، ان من بين الاشخاص عائلات وأطفال ويعيشةن هذه اللحظات بوضع مأساوي لا يمكن وصفه، خصوصا وأن السلطات اليونانية ترفض إدخالهم كلاجئيين كما وأن السلطات التركية ترفض عودتهم لأراضيها.