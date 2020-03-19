اليونان تسلّم طوكيو الشعلة الأولمبية بغياب الجمهور

اثينا – سلّمت اليونان، الشعلة الأولمبية الى منظمي دورة الألعاب الصيفية في طوكيو، في احتفال أقيم بغياب الجمهور بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، والتي بدأت تدفع رياضيين للمطالبة بإرجاء الأولمبياد.

وأقيم حفل التسليم في ملعب باناثينايكو التاريخي في أثينا، حيث افتتحت النسخة الأولى للألعاب الأولمبية الحديثة في العام 1896، وفي غياب أي حضور جماهيري في المدرجات الرخامية، اكتفى اليوناني لفتيريس بترونياس حامل ذهبية جهاز الحلق في أولمبياد ريو 2016، بجولة على المضمار حاملا الشعلة.

In a brief ceremony closed to spectators in Athens’ Panathenaic stadium, site of the first modern Games in 1896, the torch was received by #Tokyo2020 Games representative Naoko Imoto.https://t.co/bMcm8C6Hrt — Firstpost Sports (@FirstpostSports) March 19, 2020

وأوقدت حاملة ذهبية أولمبياد ريو للقفز بالزانة اليونانية كاتيرينا ستيفانيدي المرجل، وهي من الخطوات التقليدية الممهدة للألعاب المقررة بين 24 تموز (يوليو) و9 آب (أغسطس) المقبلين.

وتم تسليم الشعلة الى ناوكو إيموتو، ممثلة اللجنة المنظمة لدورة ألعاب طوكيو، والتي تم تكليفها بهذه المهمة في اللحظات الأخيرة لكونها مقيمة في اليونان، ولا تحتاج الى تكبد مشقة السفر من بلادها في ظل القيود الواسعة المفروضة عالميا على حركة التنقل للحد من تفشي “كوفيد-19”. (أ ف ب)