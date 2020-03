اليونان تسلّم طوكيو الشعلة الأولمبية بغياب الجمهور

اثينا – سلّمت اليونان، الشعلة الأولمبية الى منظمي دورة الألعاب الصيفية في طوكيو، في احتفال أقيم بغياب الجمهور بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، والتي بدأت تدفع رياضيين للمطالبة بإرجاء الأولمبياد.

وأقيم حفل التسليم في ملعب باناثينايكو التاريخي في أثينا، حيث افتتحت النسخة الأولى للألعاب الأولمبية الحديثة في العام 1896، وفي غياب أي حضور جماهيري في المدرجات الرخامية، اكتفى اليوناني لفتيريس بترونياس حامل ذهبية جهاز الحلق في أولمبياد ريو 2016، بجولة على المضمار حاملا الشعلة.

In a brief ceremony closed to spectators in Athens’ Panathenaic stadium, site of the first modern Games in 1896, the torch was received by #Tokyo2020 Games representative Naoko Imoto.https://t.co/bMcm8C6Hrt

