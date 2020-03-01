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اليونان منعت نحو 10 آلاف مهاجر من دخول أراضيها منذ السبت

منذ ساعتين

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كاستانييس (اليونان)- أعلنت اليونان الأحد أنها منعت في غضون 24 ساعة نحو 10 آلاف مهاجر آتين من تركيا من دخول أراضيها، بحسب مصادر حكومية.
فمن صباح السبت الساعة 6,00 (4,00 بتوقيت غرينتش) إلى الساعة نفسها من يوم الأحد “جرى منع 9,972 عملية دخول غير شرعية في منطقة ايفروس”، وفق ما أعلنت السلطات اليونانية في بيان صحافي صدر عن المعبر الحدودي في كاستانييس في شمال شرق اليونان.(أ ف ب)

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