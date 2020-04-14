اليونان.. وجه جديد للتكافل الاجتماعي الموروث عن الأزمة الاقتصادية

اثينا – مع انتشار وباء كوفيد-19، راح “المطبخ الاجتماعي” يوزع وجبات طعام على شقق في أثينا، فقد هبت هذه المبادرة التي ظهرت في خضم الأزمة الاقتصادية اليونانية على غرار حركات تكافلية أخرى، الآن لمساعدة المعوزين المتضررين من العزل.

ويقول كونستانتينوس بوليخرونوبولوس (55 عاما) محرك هذه المبادرة “لا يمكننا أن نعدّ الطعام كما قبل الجائحة والعزل، في الهواء الطلق كلنا معا في الأحياء”.

ويوضح الرجل الملتحي والبسمة لا تفارق وجهه “بتنا الان نحضّر الأطباق في طابق سفلي في وسط أثينا ونتركها أمام مدخل شقق المحتاجين من عاطلين عن العمل ومهاجرين وغجر روما ومسنين”.

خلال إعداد الطعام يضع خبير التسويق السابق هذا القفازات والقناع على غرار زملائه الآخرين. وقد حشد في إطار مشروعه هذا مئات الآف المتطوعين في اليونان والخارج من مانحين وطباخين وعمال تسليم. ومنذ تسع سنوات يحضّر أكثر من ألفي وجبة طعام يوميا في أثينا.

ويوضح “فكرة الطبخ وتشارك الطعام تهدف إلى كسر اللامبالاة وحض الناس على التواصل. لأن الصعوبات (الراهنة) هي فرصة للتقارب (..) وللشعور بأننا متساوون”.

وقد حور شعار “لا شخص وحيدا خلال الأزمة” الذي ضم مبادرات أهلية عدة خلال الأزمة الاقتصادية (2010-2018) في الفترة الأخيرة ليصبح “كوفيد-19: لا شخص وحيدا” ردا على الرسالة الرسمية “ابقوا في منازلكم”.

يبث الموقع الالكتروني “انتيفايروس سوليدارتي” و”انتيكوفيد19″ نصائح عملية حول الجائحة أو نداءات للتبرع بسلع أساسية للاجئين والمشردين والمهاجرين أو ضحايا العنف المنزلي.

ومن خلال إذاعة رقمية وتحت وسم #ليف نو وان بهايند تهدف الحركة إلى “تعزيز أصوات التكافل العفوية” على ما يؤكد المنظمون.

ويشددون على أن الهدف هو “سد النقص الكبير في نظام الصحة العامة” وفي المخصصات اجتماعية مع توقف عمل الكثير من الشركات والخدمات بسبب الجائحة.

وتقول كريستينا ماخيرا من مركز هالاندري الطبي الاجتماعي في ضاحية أثينا الشمالية، إن هذه التعبئة الشعبية موروثة عن “استيقاظ الوعي الجماعي خلال الأزمة عندما أدرك الكثير من الأشخاص الضربة الخطرة التي تعرض لها المجتمع”.

وتذكر هذه الناشطة وهي مصممة غرافيكس، التظاهرات الضخمة والعنيفة في تلك لفترة. وتشير إلى أن “تحركنا يهدف في آن إلى المساعدة فضلا عن اشراك الأشخاص المتضررين ضمن مبادرات حتى لا يشعروا بأنهم بمفردهم ومهمشون”.

وفي خضم الأزمة في العام 2013، وصل معدل البطالة إلى 27 % وهي أعلى نسبة تسجل في اليونان. وقد تراجعت الآن إلى 16 % لكنها تبقى من الأعلى في منطقة اليورو ويخشى أن ترتفع بشكل صاروخي جراء الجائحة.

في الأسابيع الأخيرة، اضطرت المراكز الطبية إلى إغلاق أبوابها إلا أن الصيدليات الاجتماعية تواصل “توزيع الأدوية على الأشخاص الذين لا يتمتعون بضمان اجتماعي” على ما تؤكد ماخيرا.

وأغلقت الأسواق في الهواء الطلق أيضا ما يحرم السكان من منتجات تناسب كل الميزانيات. وتضيف “لكن سلالا تحوي الخضار والفاكهة أو الخبز لا تزال ترسل إلى المحتاجين”.

واليونان أقل تضررا بجائحة كوفيد-19 مقارنة بدول أوروبية أخرى بعدما فرضت سريعا الحجر المنزلي. و بلغت الإصابات فيها نحو الألفين مع 99 حالة وفاة.

إلا أن الجائحة أرغمت السلطات البلدية والمنظمات غير الحكومية على تكثيف المبادرات لتعويض النقص المزمن في المساعدات الاجتماعية للمعوزين.

وقد دشنت بلدية أثينا للتو مركزا لإيواء مئات المشردين، أجرت فيه منظمتا “براكيسيس” و”أطباء العالم” غير الحكوميتين أولى فحوصهما على ما قال أحد مصوري وكالة فرانس رس.

وسيفتتح مركز بلدي آخر قريبا في أثينا لمدمني المخدرات المقيمين في الشارع وهو أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بكوفيد-19، على ما تفيد السلطات. – (ا ف ب)