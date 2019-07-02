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“اليونسكو” ترفع كنيسة المهد من قائمة الابنية المهددة بالخطر

منذ 3 ساعات

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عمان- رفعت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” اليوم الثلاثاء، كنيسة المهد مكان ولادة السيد المسيح، من قائمة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر بعد ترميم الجزء الاكبر منها .
وتم ادارج كنيسة المهد عام 2012 كأول موقع فلسطيني ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.
ونظرا لحالتها السيئة، صنفتها المنظمة فيما بعد على قائمة المباني التراثية المهددة بالخطر.
وقالت اليونسكو في بيان أوردته فرانس 24، “ان لجنة التراث العالمي للمنظمة توصلت إلى قرار بشطب الكنيسة من قائمة الابنية المهددة بالخطر خلال اجتماع في باكو بدأ في 30 حزيران، ويستمر حتى 10 تموز”.
واشارت الى ان “المسؤولين عن الكنيسة مع المسؤولين الفلسطينيين يشرفون على أعمال نوعية لترمم السقف والواجهات الخارجية والفسيفساء والأبواب”.
وتابعت “تم التخلي عن خطة سابقة لحفر نفق تحت ساحة المهد أمام الكنيسة”.
وتتشارك كنيسة المهد كنائس الأرمن واللاتين والروم الأرثوذكس.- (بترا)

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