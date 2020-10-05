“اليونسكو” يطلق وسما خاصا للمعلمين بيومهم العالمي بسبب كورونا

روان صعبي

عمان – يأتي “يوم المعلمين العالمي” اليوم في ظل ظروف خاصة، لتحول الاحتفالية السنوية به لحدث مختلف، في ظل وباء كوفيد- 19.

منذ إقراره كحدث سنوي يقدر جهود المعلمين في 5 من تشرين الاول (أكتوبر) عام 1994، وهو بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 1966 والمتعلقة بأوضاع المعلمين.

ويأتي الاحتفال بيوم المعلم بهدف دعم مهنة التدريس والسعي لتوفير التدريب الملائم، والتنمية المهنية المستمرة، وحماية حقوق المعلمين.

وبهذه المناسبة ومراعاة للظروف التي يمر بها العالم بسبب كورونا، أطلقت المنظمة وسم (هاشتاغ) #اليوم العالمي للمعلم، تحت شعار” القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصوُّر المستقبل”، داعية المعلمين لمتابعة الاحتفالات عبر مواقعها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك.

وبحسب بيان لمنظمة اليونسكو، يعتبر المعلمون أحد العوامل التي تبقي الأطفال في مدارسهم وتؤثر في عملية التعلم، فهم يساعدون التلاميذ في التفكير النقدي، والتعامل مع المعلومة من عديد الموارد، والعمل التعاوني، ومعالجة المشاكل واتخاذ قرارات مدروسة.

ويذكر أن المعلمين في الظروف الراهنة يبذلون جهوداً مضاعفة ليحافظوا على عملية نقل المعرفة بأعلى جودة ممكنة.

ويذكر أن الاحتفال سابقا بيوم “المعلمين” كان يشمل تنظيم مؤتمرا دوليا في مقر اليونسكو في باريس، بحضور عدد من المعلمين والمدربين وصناع القرار، بالإضافة إلى الباحثين وغيرهم من الأطراف المعنية بالتعليم.

وفي ظل جائحة كورونا، تحول التعليم في المدارس، في معظمه، من وجاهي إلى إلكتروني غير مباشر (عن بُعد)، ما فرض تحديات جديدة على المعلمين والطلبة على حد سواء.

وفي الأردن، يتلقى معظم الطلبة تعليمهم عبر منصة “درسك”، إثر قرار وزارة التربية والتعليم تحويل التعليم المدرسي إلى إلكتروني، باستثناء الصفوف الثلاثة الاولى والثاني الثانوي (التوجيهي).

ويواجه معلمون وطلبة صعوبات عدة منها المشاكل التقنية التي تواجهها منصة “درسك”، والتي تتمثل في غياب التفاعل المباشر بين الطالب والمعلم وعدم امكانية تحصيل تغذية راجعة بعد انتهاء الدرس.

وبالإضافة إلى ذلك يشتكي معلمون وطلبة من الوقت الضيق للحصة الواحدة والتي تتراوح ما بين 7-30 دقيقة، وهي مدة غير كافية خاصة المواد العلمية التي تحتاج إلى شرح مفصل، وبالتالي تنعكس سلباً على عملية إيصال المعرفة فيظهر الدرس على هيئة تلقين دون شرح.

بالإضافة إلى التحديات التي قوبل المعلمين فيها من قبل أولياء أمور الطلبة مبدين انزعاجهم، من خلال إطلاق وسم (هاشتاغ) عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “قاطعوا التعليم عن بعد، قاطعوا منصة درسك”.

إذ تفاعل معه طلاب عدّة وأولياء أمور كذلك، وذلك لأن العبء الأكبر أصبح على الأهل في تعليم أبنائهم وخوفهم على مستقبلهم، و لأن العملية التعليمية لا تتم بصورة صحيحة إلا داخل الغرف الصفية.

فبات أمر التعلم عن بعد يشكل مصدر قلق للمعلمين والطلبة وأولياء الأمور، في وقت تعيش فيه المنظومة التعليمية برمتها، بما فيها وزارة التربية والتعليم فترة صعبة جدا، تغلفها حيرة وقعت فيها الأطراف جميعا.