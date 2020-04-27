“اليونسكو”: 706 ملايين طالب في العالم غير متصلين بالإنترنت

آلاء مظهر

عمان- كشفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” ان حوالي 826 مليون طالب لا يمتلكون جهاز حاسوب منزلي، أي ان ما يعادل نصف العدد الإجمالي للمتعلمين الذين حالت أزمة كورونا بينهم وبين مقاعد الدراسة.

وقالت، في بيان صحفي نشر مؤخرا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ان “706 ملايين طالب غير متصلين بالإنترنت ويشكلون ما نسبته 43 % من الطلبة”، مضيفة أن الطلبة “في أمس الحاجة للاتصال بالإنترنت لا سيما بعد تسخير التعلم الرقمي عن بعد كوسيلة لضمان استمرارية عملية التعلم في الغالبية العظمى من البلدان”.

واكدت المنظمة ان “البلدان منخفضة الدخل تعد أكثر المناطق تضررا من هذه الفجوة”، مشيرة الى أن “89 % من المتعلمين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لا يمتلكون أجهزة حاسوب منزلية في حين يفتقر 82 % منهم إلى إمكانية الاتصال بالإنترنت”.

ومن ناحية أخرى، قد تبدو الهواتف المحمولة أحد الحلول الناجعة لتمكين المتعلمين من الانتفاع بالمعلومات وتسهيل التواصل بينهم وبين معلميهم وأقرانهم، إلا أن “ما يقرب من 56 مليون متعلم يقطنون في مناطق لا تغطيها شبكات المحمول، مع العلم أن قرابة النصف منهم متواجدون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.

وقالت المديرة العامة لـ “اليونسكو”، أودري أزولاي “نعي تماما أنه يجب مضاعفة الجهود المبذولة في سبيل إتاحة الاتصال عن بعد للجميع، لكن تبيّن لنا أنّه لا يمكن حصر التعلم المستمر عن بعد بالوسائل الإلكترونية”.

وأضافت، “يجب علينا، إذا ما أردنا تقليص الفجوة القائمة بالفعل، تبني حلول بديلة على غرار توظيف البث الإذاعي والتلفزيوني على المستوى المحلي، واستحداث أساليب تعلم مبتكرة”.

وأشارت المنظمة الى “تأثر 1.5 مليار طالب على الأقل و63 مليون معلم في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي في العالم بالاضطراب غير المسبوق الناجم عن جائحة فيروس كورونا لا سيما وقد أوصدت المدارس أبوابها في 191 دولة”.

وقالت المديرة العامة المساعدة للتعليم في “اليونسكو”، ستيفانيا جيانيني “تعد أوجه التفاوت التي نشهدها اليوم خطرا حقيقيا يحدق باستمرارية التعلّم في ظل هذا الاضطراب غير المسبوق في قطاع التعليم”.

وأضافت، “كانت معالجة هذه الفجوات هي الباعث الأساسي لإنشاء التحالف العالمي للتعليم لمواجهة تأثير جائحة كوفيد-19 الذي يضم ما يزيد على 90 شريكا من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المنظمات المعنية بالمعلمين وشركات التكنولوجيا، في خطوة لإيجاد حلول منصفة وشاملة للجميع، كي تعم هذه الثورة الرقمية كافة بقاع الأرض دون استثناء”.