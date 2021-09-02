“اليونيدو” تنظم ورشة عمل لمناقشة استراتيجيات النهوض لقطاعات حيوية

عمان-الغد- قامت منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعقد ورش عمل تشاورية مع الجهات المعنية الوطنية حول استراتيجيات النهوض لعدد من القطاعات الحيوية وسلاسل القيمة كجزء من مخرجات مشروع “خلق فرص العمل للشباب والنساء من خلال تحسين بيئة الأعمال والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة” الذي تنفذه اليونيدو بالتعاون مع الوزارة وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وتعد ورشة العمل التي عٌقدت في 30 و31 آب جزءً من تحليل شامل لعدد من سلاسل القيمة المختارة والتي أجرتها اليونيدو سابقاً بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبناءً على نتائج هذا التحليل تمت صياغة مسودة استراتيجيات النهوض بهذه القطاعات بالإضافة الى خطط العمل لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

وتضمنت ورشة العمل مناقشة استراتيجيات النهوض المقترحة مع مختلف الجهات الفاعلة على طول سلاسل القيمة المختارة والتي تشمل الملابس والأزياء، والمكملات الغذائية، ومستحضرات التجميل الطبيعية.

كما ركزت الورشة على مناقشة التدخلات المطلوبة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات وبما في ذلك القيمة المستهدفة لتشمل النساء والشباب، والتوصيات السياسية والمؤسسية ذات الأولوية، بالإضافة إلى التدخلات المحددة على مستوى المؤسسة والدعوة اللازمة لتنفيذها.

واشاد مدير مديرية السياسات الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين احمد حماد، بجهود منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بتنفيذ المشروع ومخرجاته وبالدعم الذي تقدمه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وأضاف أن هذه الورشة بمثابة منصة لتسهيل التعاون وتعزيز نهج قائم على الشراكة لصياغة خطط العمل اللازمة للنهوض بسلاسل القيمة المختارة والجمع بين ممثلي الجهات المعنية الوطنية بهذه القطاعات.

وقالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الاردن، سلافة مدانات في كلمتها الافتتاحية انه قد تم أجراء تحليلًا شاملاً لثلاث سلاسل قيمة في الأردن بهدف تحديد المعوقات الرئيسية، واختناقات النمو، وفرص التنمية غير المستغلة، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة والشباب”.

واضافت ان ورشة العمل هي أحد مخرجات المشروع والذي يهدف الى خلق فرص عمل لائقة للنساء والشباب من خلال الاعمال الحرة – ودعم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في الاردن تماشيا مع تحقيق (رؤية الأردن 2015-2025).

يذكر أنّ ورشة العمل هذه ستمهد الطريق لحدث دولي قادم يضم شركاء دوليين في المجال الفني والتنموي إلى جانب أصحاب المصلحة الوطنيين حيث ستعقد مناقشات رفيعة المستوى حول زيادة قدرات الجهات الوطنية ذات العلاقة للنهوض بالصناعة الأردنية.