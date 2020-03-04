العرب والعالم

اليونيسف: الرسائل المنسوبة لنا عن فيروس كورونا خاطئة

منذ ساعتين

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الغد – قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، إن الرسائل المنسوبة لها والتي جرى تداولها على نطاق واسع في الأردن والمنطقة حول فيروس كورونا في الساعات 48 الماضية، هي رسائل خاطئة.

ودعت اليونيسف، في بيان اليوم الأربعاء، إلى اعتماد الرسائل والمعلومات المنشورة على القنوات الرسمية لليونيسف في الأردن، وهي الموقع الإلكتروني unicef.org/Jordan، والحسابات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها إنستغرام، فيسبوك، وتويتر.

كما دعت للحصول على معلومات محدثة عن فيروس كورونا وطرق الحماية منه، عن طريق زيارة موقع وزارة الصحة في المملكة ومواقع منظمة الصحة العالمي. – (بترا)

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