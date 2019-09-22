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اليونيسف تطالب بحذف فيديو الطفلة المعنفة من وسائل التواصل الاجتماعي

منذ 5 دقائق

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غادة الشيخ

عمان –  طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) القيمين على ادارة كافة مواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت هذا الفيديو ازالة الفيديو والمحتوى المتعلق به في اقصى سرعة ممكنة.

ودعت في تصريح صادر عن مكاتبها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، اليوم، “كافة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الامتناع عن اعادة نشر الفيديو المذكور، وذلك حفاظا على خصوصية الطفلة”.

وعبرت اليونيسف عن “غضبها واستيائها الشديد من محتوى هذا الفيديو”، مطالبة ‏تطالب بـ”توفير الحماية و الدعم اللازمين لكل طفل وبالذات للأطفال المعرضين للعنف”.

وقالت ‏إن “تربية وتعليم الأطفال على الحنان واللطف وليس على العنف. العنف غير مقبول بأي شكل من الأشكال. ولا شيء يبرر استخدام العنف بشكل عام بما في ذلك ضد الأطفال”.

وأضافت أنها ‏”تعول على الجهات الرسمية أخذ الاجراءات الحازمة ضد من ظهر في هذا الفيديو “.

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