اليونيسيف: تسرب نحو 77 مليون طفل من التعليم خلال جائحة كورونا

واشنطن- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني الذي يبث من نيويورك، عن تسرب ما يقرب من 77 مليون طفل من الفصول الدراسية خلال الأشهر 18 الماضية بفعل جائحة كورونا، بحسب نيويورك تايمز.

وبحسب موقع أنباء الأمم المتحدة فقد أظهرت الأرقام الجديدة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي تعمل مع اليونيسف خطوة بخطوة في هذا الموضوع، أن المدارس مفتوحة الآن بالكامل في 117 دولة، مع عودة 539 مليون طالب إلى الفصول الدراسية، بدءا من مرحلة ما قبل الابتدائي إلى المرحلة الثانوية.

ودعت اليونسكو والشركاء في التحالف العالمي للتعليم، الى إعادة فتح المدارس بشكل آمن، وإلى أن يكون الإغلاق الكامل الملاذ الأخير فقط.

–(بترا)