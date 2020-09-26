ال الحمود/ الخصاونة ينعون والدتهم الفاضلة المرحومة بإذن الله غصون سمارة الحمود/ ام هشام

ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك يا امنا لمحزونون…

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم …..

بعظيم الحزن وبالغ الأسى انتقلت الى رحمة الله تعالى الام والمربية الفاضلة … غصون سمارة الحمود الخصاونة… زوجة المرحوم محمد جبر الحمود / ابو هشام ووالدة المرحوم هشام والعقيد المتقاعد أسامة وطارق والعقيد الطيار فراس والعقيد فارس والمهندس مأمون والمهندسة المربية الفاضلة منال / ام سامر.

وذلك بعد حياة حافلة بالعمل و العطاء في بناء لبنة واسرة قدمت للمجتمع المخلصين الاوفياء للوطن ….

إلى جنات الخلد يا امنا وحبيبتنا … رحمك الله وغفر لك وجعلك مع الصديقين والشهداء والصالحين .

ولا نقول الا بما يرضي الله سبحانه وتعالى .

انا لله وانا اليه راجعون