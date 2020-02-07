امانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة وقصوى مياه

عمان- تتعامل امانة عمان بكل إمكانياتها البشرية والفنية مع المنخفض الجوي الذي تم تصنيفه من الدرجة الثانية ويسوده الامطار مصاحبة لكتلة هوائية باردة، وذلك من خلال إعلانها حالة الطوارئ المتوسطة (قصوى مياه).

وجددت امانة عمان تأكيدها ان حالة الطوارئ وإعلان رفعها يأتي حسب النشرات الجوية الواردة من دائرة الأرصاد ومراكز التنبؤات الجوية. وجهزت الامانة 180 ماتور شفط في مختلف مناطق العاصمة، فضلا عن وجود 7 ماتورات عملاقة توزعت على دوار المدينة الرياضية، دوار الداخلية، الخامس، السابع، خلدا، جاوا، الساحة الهاشمية.

ودعت الأمانة المواطنين الى الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الامطار، مثلما دعت الى تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الإحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

كما دعت المقاولين وأصحاب المشاريع المبادرة بتأمين مواد البناء تجنبا لإنجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، بالإضافة لضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والأودية.

ودعت الامانة المواطنين في حال مواجهة أي طارئ او رصد ملاحظات الإتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971 /06 او خلوي 0798166789 ، وعلى غرف عمليات مناطق امانة عمان الفرعية الـ 22 . (بترا)