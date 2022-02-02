امانة عمان تنشر بالجريدة الرسمية قوائم التخمين للسنة الحالية

اعلنت دائرة التخمين العقاري في امانة عمان بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1/2/2022 عن إيداع قوائم التخمين وملاحقها للسنة المالية 2022 .

وياتي نشر ايداع قوائم التخمين لغايات إطلاع المكلفين الواردة أسمائهم بها عليها، أو الحصول على مستخرج عنها ، وتقديم إعتراض خطي على قيمة التخمين ( التقدير ) خلال 30 يوماً من تاريخ نشر الإعلان عملاً باحكام المادة ( ٨ ) من قانون ضريبة الابنية والأراضي رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته .

ودعت امانة عمان السادة المكلفين بضريبة الابنية والأراضي ممن خمنت عقاراتهم عن السنة الحالية 2022 مراجعة مراكز التخمين المنتشرة ضمن مناطق امانة عمان وهي ( وسط وشمال وشرق وغرب عمان ومركز تخمين مرج الحمام ) ، للإطلاع على قيم التخمين الواردة في هذه الملاحق للإجابة على اي استفسار او تقديم اعتراض ضمن المدة المحددة في الاعلان أعلاه .