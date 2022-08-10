امتحانات “الشامل” النظرية تبدأ اليوم

تبدأ الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2022، اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء ولغاية يوم الأربعاء 17/8/2022.

وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني، إنه من المتوقع أن يتقدم لهذه الامتحانات (7304) طلاب وطالبات من (50) كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، من بينهم (211) طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان وفقاً للخطط القديمة.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتقدم للورقة الأولى يوم الأربعاء القادم (5707) طلاب وطالبات، وللورقة الثانية يوم السبت الموافق 13/8/2022م (5757) طالبا وطالبة، وللورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 16/8 و17/8/2022م (6581) طالبا وطالبة.

وأضاف العجلوني بأن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ (143) برنامجا دراسيا، منها (92) برنامجا على الخطط الجديدة، من بينها (11) برنامجاً تقنياً جديداً من ضمن التخصصات التي استحدثتها الجامعة في السنتين الماضيتين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية سيتقدم الطلبة بموجبها للامتحان لأول مرة، و(51) برنامجا على الخطط القديمة، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل.

وقد تم اعتماد (18) قاعة للامتحان النظري موزعة على (14) مركزا للامتحانات النظرية متتشرة في جميع محافظات المملكة، ويشرف على هذه الامتحانات أكثر من (300) موظف من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.

هذا، وقد فرغت وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة من تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة ومن معالجة نتائج الامتحانات العملية وتدقيقها ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب، وكانت هذه الامتحانات قد عقدت خلال الفترة من 20/7/2022م ولغاية 27/7/2022م، وتقدم إليها (5135) طالبا وطالبة.

وتوقع العجلوني أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الحالية قبل نهاية الشهر الحالي بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.