امتحان إلكتروني في الجامعة الأردنية لعشرة آلاف طالب

عمان- أجرى مركز اللغات في الجامعة الاردنية، اليوم الثلاثاء، امتحانًا إلكترونيًّا بصيغة الاختيار من متعدد تحت مسمى (الواجب الأول) لمتطلبات الجامعة الاستدراكية في اللغتين العربية والإنجليزية، لتحتسب نتيجته ضمن أعمال الفصل بما يتماشى مع قرار مجلس التعليم العالي.

ويأتي هذا الامتحان ضمن توجيهات رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة، الذي أكّد في بيان له اليوم، حرص الجامعة على استمرار عمليّة التّعلّم عن بعد، حيث تُعدّ الامتحانات الإلكترونيّة رافدًا يضمن نجاح هذه المهمّة التي تضطلع بها الجامعة بكفاءة وجودة عاليتين.

وذكر البيان أن نسب النجاح في الامتحان الذي خضع له حوالي عشرة آلاف طالب وطالبة، واستمر خمسة أيام من 15 ولغاية 19 نيسان الحالي، جاءت ضمن معدلها الطبيعي، ولم يسجل منحنى النجاح أو عدمه أي مبالغة؛ ما يعني أن هذه التجربة قابلة للقياس والتطبيق ضمن شروط معينة. وقال مدير مركز اللغات في الجامعة، الدكتور زياد قوقزة، إنّ هذه الخطوة جاءت انسجاما مع معطيات المرحلة، والتوجّه المشهود لاستخدام التّعليم الإلكتروني عن بعد، مبينا أن هذا الإنجاز الذي بدأ كتجربة ستساعد صنّاع القرار في البناء والقياس عليها في أيّ تجارب شبيهة في المستقبل، لا سيما في الامتحانات العامة التي يخضع لها آلاف الطلبة.

يذكر أن مدة الامتحان كانت 15 دقيقة توزعت على عشرة أسئلة للاختيار من متعدد.-بترا