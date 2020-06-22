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امتحان الكفاءة الجامعية للطلبة خارج الأردن في 2 و5 تموز

منذ ساعة واحدة
التعليم العالي

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عمان– قررت اللجنة العليا لإدارة امتحان الكفاءة الجامعية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، عقد امتحان الكفاءة الجامعية لجميع الطلبة المتواجدين خارج المملكة يومي 2 و5 تموز المقبل.
وأوضحت اللجنة في بيان اليوم الاثنين، أن الامتحان سيعقد يومي الخميس والأحد الموافقين لــ 2 و 5 من تموز المقبل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، مبينة أن مدة الامتحان هي ساعة لكل طالب منذ لحظة دخوله.
ودعت اللجنة جميع الطلبة المتواجدين خارج المملكة إلى الالتزام بتقديم الامتحان في موعده ووقته المحدد.
بترا

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