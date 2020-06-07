امتحان الكفاءة للمتوقع تخرجهم بين 21 و30 حزيران الحالي

عمان- الغد- تبدأ هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بعقد امتحان الكفاءة الجامعية للطلبة المتوقع تخرجهم من الجامعات الأردنيه الرسمية والخاصة على الفصل الدراسي الثاني والصيفي من العام الجامعي 2019-2020 في الفترة الواقعة ما بين 21_30 / 6/ 2020.

كما سيتم تحديد موعد لاحق لعقد امتحان الكفاءة الجامعية للطلبة الوافدين والأردنيين المتواجدين خارج المملكة وذلك بسبب الظروف الراهنة في ظل جائحة كورونا، علماً أن الامتحان سيكون بتقنية الامتحان الالكتروني (عن بعد).

ويبلغ عدد الطلبة المتوقع تقدمهم للامتحان 44403 طالباً وطالبة موزعين على النحو الآتي ( الجامعات الرسمية 32849 ما نسبته 74%) (والجامعات الخاصة 11554ما نسبته 26% ).

كما وتنوه الهيئة الى ضرورة التقدم للامتحان كونه احدى متطلبات التخرج للطالب الجامعي.