امتحان تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية أصبح إلكترونياً

عمان- الغد- قال وزير العمل رئيس مجلس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية نضال فيصل البطاينة ان الهيئة بدأت باستخدام النظام الالكتروني لتقديم اختبارات مزاولة المهنة المتعلقة بالطلبة في المعاهد والمراكز التدريبية بديلا عن الاختبار الورقي، تلك الاختبارات التي من شأنها إخراج مهنيين مصنفين ضمن متطلبات سوق العمل المحلي و العالمي .

و أضاف البطاينة ان الهيئة أنشئت قاعة مركزية داخل مبناها لتقديم اختبارات مزاولة المهنة للطلبة الكترونيا، كما وفرت الهيئة محطة الكترونية متنقلة مزودة بكافة الأجهزة الإلكترونية لعقد الاختبارات، بالإضافة إلى افتتاح فروع أخرى في المحافظات كافة من خلال اتفاقيات مع مراكز متخصصة لتقديم الاختبار الكترونيا.

وأشار البطاينة إلى أن الهيئة ستقوم بتزويد الطلبة بالأجهزة الإلكترونية الخاصة للاختبارت من قبلها واستخدامها بشكل مجاني لاغراض اختبار مزاولة المهنة.

وبين البطاينة انه سيتم الإعلان عن جدول خاص لاختبارات مزاولة المهنة من قبل هيئة تطوير المهارات المهنية و التقنية بالتنسيق مع المعاهد و المراكز المهنية و التقنية و اعلام الطلبة بذلك، كما و ستشرف لجنة خاصة من الهيئة على سير عملية اختبار مزاولة المهنة.