امتحان لمزاولة مهنة التمريض والقبالة قريبا

عمان- قال نقيب الممرضين خالد ربابعة انه سيتم قريبا عقد امتحانات لمزاولة مهنة التمريض والقبالة من خلال مجلس التمريض الاردني.

وأضاف ربابعة خلال اجتماع في مقر النقابة اليوم السبت بحضور ممثلين القطاع لبحث استعدادات عقد الامتحان، أن “الامتحان سيسهم في رفع مستوى خريجي كليات التمريض والخدمات التمريضية المقدمة للمواطنين”، مؤكدا أهمية الامتحان والأسباب الموجبة له، والتي تهدف الى رفع مستوى المهنة ومنتسبيها.

وقدمت مستشارة مجلس التمريض الأردني دعد شوكة ومديرة مديرية الاختصاص في المجلس الدكتورة صفاء الأشرم شرحاً حول الجوانب المتعلقة بالامتحان و المنصوص عليها في نظام مزاولة المهنة، وتعليمات الامتحان والمتوقع صدورها قريباً.

وتخلل الاجتماع الذي حضره عمداء كليات التمريض في الجامعات الحكومية والخاصة وكذلك الخدمات الطبية الملكية، ومدراء التمريض في المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص والخدمات الطبية الملكية، نقاشحول خطط واستراتيجيات المناهج بكليات التمريض.-(بترا)