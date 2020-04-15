أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

امتداد مرتفع جوي اليوم وأجواء دافئة بوجه عام

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- تكون الأجواء نهار اليوم، دافئة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ووفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء غدا دافئة نسبيا بوجه عام، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة، ويتوقع في ساعات الليل تساقط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

ويطرأ الجمعة انخفاض على درجات الحرارة وتكون الأجواء غائمة جزئيا، وتتساقط الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة خلال ساعات النهار قد يصحبها الرعد أحياناً، وقد تمتد أحيانا لأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 24 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 12، وفي مرتفعات الشراة 21 – 8، وفي مناطق البادية 15 – 10، وفي مناطق السهول 22 – 14، وفي الأغوار الشمالية 31 – 16، والأغوار الجنوبية 30 – 23، والبحر الميت 30 – 21، وخليج العقبة 27 – 20 درجة مئوية.-(بترا)

مقالات ذات صلة

ارتفاع وفيات كورونا في “إسرائيل” إلى 123.. و175 مصابا بحالة خطيرة

منذ 8 دقائق

الأمن يضبط 1287 مركبة وشخصا خالفوا أوامر الحظر

منذ 34 دقيقة

وزارة الصحة اليابانية تتوقع وفاة 400 ألف شخص بفيروس كورونا

منذ 40 دقيقة

أكثر من مليوني إصابة حول العالم بفيروس كورونا

منذ 55 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock