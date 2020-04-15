امتداد مرتفع جوي اليوم وأجواء دافئة بوجه عام

عمان- تكون الأجواء نهار اليوم، دافئة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ووفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء غدا دافئة نسبيا بوجه عام، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة، ويتوقع في ساعات الليل تساقط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

ويطرأ الجمعة انخفاض على درجات الحرارة وتكون الأجواء غائمة جزئيا، وتتساقط الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة خلال ساعات النهار قد يصحبها الرعد أحياناً، وقد تمتد أحيانا لأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 24 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 12، وفي مرتفعات الشراة 21 – 8، وفي مناطق البادية 15 – 10، وفي مناطق السهول 22 – 14، وفي الأغوار الشمالية 31 – 16، والأغوار الجنوبية 30 – 23، والبحر الميت 30 – 21، وخليج العقبة 27 – 20 درجة مئوية.-(بترا)