امتعاض رمثاوية لإزدواجية تعامل الاتحاد بشأن البروتوكول الصحي

خالد الخطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

كشف نادي الرمثا عن امتعاضه الشديد، نتيجة ازدواجية اتحاد كرة القدم، في التعامل مع خارقي البروتوكول الطبي، وعدم الإشارة من قريب ولا من بعيد لأي عقوبة اتخذت بحق الأندية المخالفة، باستثناء الرمثا الذي تم التشهير به إعلاميا، بعد تغريمه مبلغ 250 دينارا، لعدم التزامه بالبروتوكول في أحد المباريات.

الرمثا وجه سؤالا لاتحاد الكرة، حول عدد المخالفات التي ارتكبتها الأندية المتعلقة بعدم الالتزام بالبروتوكول الصحي، ليأتي الرد بأنها مخالفات كثيرة، الأمر الذي اثار النادي الذي تساءل عن سبب التشهير بالرمثا عند ارتكابه مخالفة، فيما بقية المخالفات تذهب مباشرة للأندية المخالفة، ولا يتم التطرق اليها إعلاميا.

مسؤول رمثاوي قال: “عندما تم تغريم الرمثا 250 دينارا، خرجت الأخبار العاجلة نقلا عن موقع اتحاد الكرة، بخبر مخالفة الرمثا للبروتوكول، فيما الآن لا يوجد أي اشارة لأي ناد مخالف رغم تعدد المخالفات”.