امتلاك “جاكوار I-PACE” الكهربائية أسهل من أي وقت مضى

عمان- أصبح امتلاك سيارة جاكوار I-PACE الكهربائية بالكامل أسهل من أي وقت مضى، وذلك بفضل أداتين تتعلقان بالاستخدام والتكاليف، وهما حاسبة المدى الرقمية الجديدة عبر الإنترنت، وتطبيق Go I-PACE.

توفر الحاسبة الرقمية الجديدة عبر الإنترنت للمستخدمين نظرة أعمق حول أثر العوامل المختلفة، مثل حجم العجلات ودرجة الحرارة وغيرها من المواصفات، على مدى السيارة الأقصى، والبالغ 470 كيلومتراً كحد أقصى، بحسب اختبار القيادة العالمية الموحدة للمركبات الخفيفة (WLTP).

ومن خلال قياس الاستخدام اليومي لأي سيارة، يتيح تطبيق Go I-PACE، المتوفر لهواتف آيفون وأندرويد، لمن يفكرون بشراء سيارة I-PACE فهم كيفية ملاءمتها لأسلوب حياتهم؛ حيث يقوم بحساب التوفير المحتمل في النفقات، وكم سيستهلكون من شحن البطارية في كل رحلة وعدد الشحنات الكاملة التي سيحتاجونها ليغطوا إجمالي المسافات التي يقطعونها، وذلك من خلال تحليل بيانات رحلات المستخدم عبر خدمة تحديد المواقع في الهاتف الذكي.

وقال روب ماكاي، رئيس التنقل الكهربائي في “جاكوار لاند روفر”: “عبر استخدام هذه الأدوات الرقمية، أصبح بإمكان العملاء الحاليين والمحتملين أن يعرفوا بدقة كبيرة كيف تلائم سيارة I-PACE أسلوب حياتهم، ويحصلوا على معلومات حقيقية حول كيفية تأثر مدى السيارة بمختلف الميزات”.