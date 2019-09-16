“امديست” تجدّد شراكتها مع جمعية قرى الأطفال SOS

عمان – جددت امديست الأردن شراكتها مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية لبناء قدرات الأطفال والشباب الذين ترعاهم في مختلف المهارات مثل اللغة والتواصل إلى جانب المواضيع الفنية المختلفة.

وتأتي هذه الشراكة إيماناً من امديست الأردن بأهمية دعم الجمعية لتنفيذ مهمتها الإنسانية برعاية الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري، حيث تقوم امديست الأردن من خلال هذه الشراكة باتاحة الفرصة للأطفال والشباب في قرى الأطفال للمشاركة في الدورات التي تعقدها والتي تدعم تعليمهم وتزودهم بالمهارات الضرورية لبناء مستقبلهم بنجاح وليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم.

وقام بتوقيع تجديد الشراكة المدير الإقليمي لامديست الأردن السيدة نور الرشيد، والمدير الوطني لجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية السيد محمد الشلالدة.

وأعرب الشلالدة عن فخره واعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية، مؤكداً أن الدعم المقدم من امديست الأردن يساهم في دعم تعليم الأطفال وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم وأدائهم الأكاديمي، كما أشاد بدور امديست في دعم الجمعية خلال السنوات السابقة مؤكداً على أهمية استمرار هذه الشراكة المميزة. من جانبها أعربت الرشيد عن سعادتها بتجديد هذه الشراكة، وأكدت على اهتمام امديست بدعم كافة قطاعات المجتمع والتشديد على الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات الدولية والوطنية في دعم الأطفال والشباب وخاصة الفئات الأقل حظاً.