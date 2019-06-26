امم افريقيا : استبعاد المصري وردة لاسباب انضباطية

القاهرة –أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الاربعاء استبعاد لاعبه الدولي عمرو وردة من معسكر الفراعنة المشارك راهنا في كأس أمم إفريقيا على ارضه لاسباب انضباطية.

وجاء في بيان الاتحاد “قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق ، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق”.

ويأتي استبعاد وردة على اثر حديث دار بينه وبين عارضة ازياء مصرية على انستاغرام واتهمته قبل ايام قليلة بالتحرش بها، ثم تداول شريط فيديو فاضح نسب اليه الاربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر ان مدرب منتخب مصر المكسيكي خافيير أغيري أكد في المؤتمر الصحافي الثلاثاء ان وردة مع المنتخب ويواصل التمارين بشكل عادي، بينما افاد القائد أحمد المحمدي ان الموضوع (السابق) ‘تم حله في دقيقتين’ وان كل اللاعبين يركزون على مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية الأربعاء. – (أ ف ب)