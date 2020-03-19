“ام اس فارما” تتبرّع بأدوية ومستحضرات بنصف مليون دينار لمواجهة كورونا

عمّان – الغد – أعلن رئيس مجلس إدارة شركة “إم إس فارما”، غياث سختيان، التبرع بأدوية ومستحضرات طبية بنصف مليون دينار أردني، دعماً لجهود وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا المستجد “COVID-19”.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إن التبرع جاء دعماً وتقديراً للجهود التي تبذلها الحكومة، ممثلة بوزارة الصحة، ومؤسسة الغذاء والدواء، وكذلك الخدمات الطبية الملكية، والأجهزة الأمنية بجميع منتسبيها لحماية الأردن وشعبه من الفيروس، الذي يجتاح العالم حالياً.

وأشارت إلى أن تبرع الشركة، وشركاتها التابعة “إم إس فارما الأردن” وشركة المتحدة لصناعة الأدوية، يشمل مستحضرات طبية لمعالجة الأمراض القلبية والجهاز العصبي والجهاز التنفسي والسرطان والأحقان، وغيرها من المواد اللازمة، التي تدعم جهود الوزارة الرامية لمكافحة الوباء وتبعاته.

وأكدت الشركة في بيانها أن التبرع يندرج ضمن مسؤوليتها الاجتماعية المسؤولة تجاه الوطن والمواطن، وحرصا منها في الوقوف إلى جانب المؤسسات الوطنية والمساهمة معها بالحد من انتشار الفيروس عبر اتخاذ مختلف التدابير والإجراءات الوقائية.