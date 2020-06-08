انبعاث “داعش” في زمن “كوفيد- 19″؟ .. من الهزيمة إلى التجدد في العراق وسورية

هارون زيلين ومايكل نايتس* – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 29/5/2020

في 26 أيار (مايو)، خاطب هارون زيلين ومايكل نايتس منتدى سياسي افتراضي في معهد واشنطن. وزيلين هو زميل “ريتشارد بورو” في المعهد، وباحث زائر في “جامعة برانديز”، ومؤلف كتاب “أبناؤكم في خدمتكم: مبشرو الجهاد في تونس”. ونايتس هو زميل أقدم في المعهد، وكان قد أجرى أبحاثاً مكثفة على الأرض في العراق إلى جانب قوات الأمن والوزارات الحكومية. وفيما يلي ملخص المقرر لملاحظاتهما.

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هارون زيلين

حدثت أمورٌ كثيرة مع تنظيم “داعش” منذ آذار (مارس) 2019، عندما خسر آخر معاقله في بلدة الباغوز السورية. واليوم يواصل التنظيم نشاطه كجماعة متمردة في مناطق متعددة من البلاد، ويتعامل في الوقت نفسه مع عملية انتقالية في قيادته. وقد شهدت محافظات عدة هجمات عديدة شنها “داعش” على مدى الأربعة عشر شهراً الماضية: 638 في دير الزور؛ 168 في الرقة؛ و153 في الحسكة؛ و52 في حمص؛ و51 في درعا؛ و17 في حلب؛ و4 في دمشق؛ وواحدة في القنيطرة.

ووقعت معظم هذه الهجمات -وخاصة في العام 2020- في دير الزور، لذلك من المهم أن نفهم سبب القوة الكبيرة للتنظيم هناك. وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن المنطقة الحيوية لـ”قوات سورية الديمقراطية” -الكيان الذي يقوده الأكراد والذي أثبت أنه خصم قوي لتنظيم “داعش” على مر السنين- تكمن في الحسكة، على مسافة بعيدة إلى شمال البقعة التي تشهد هجمات أكثر من سواها. وبالتالي تخوض قوات سورية الديمقراطية اللعبة بصفة “الفريق الزائر” في دير الزور؛ حيث تفتقر إلى درجة التحكم والدعم المحليين اللذين استغلّهما “داعش” هناك. وأدى التوغل العسكري التركي في أجزاء من شمال سورية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى تفاقم هذه المشكلة، مما وفر مساحة أكبر ليمارس “داعش” نشاطه، بينما حوّلت قوات سورية الديمقراطية قواتها لحماية مجتمعاتها في المناطق الأقرب إلى الحدود. وكان للانسحاب الأميركي الجزئي من سورية تداعياته أيضاً.

وتستغل قوات تنظيم “داعش” الفرص الناجمة عن ذلك لشن هجمات انتقامية ضد القيادات المحلية، ومهاجمة خطوط إمداد النفط/الغاز، والهجوم على المواكب، واختطاف الناس للحصول على فدية. وقد مكّن التكتيك الأخير قيام التنظيم بالمطالبة بتبادل الأسرى وجمع المعلومات الاستخبارية عبر استجواب الرهائن.

كما تواجه مناطق جنوب غرب سورية عمليات تمرد متجددة. ومع تجدد العنف بين فصائل المعارضة المحلية والجيش، استغل تنظيم “داعش” هذه الاضطرابات في محاولة لتجنيد عناصر جدد ربما يكنّون الضغينة لنظام الأسد أو الميليشيات المدعومة من إيران أو الجيش الروسي. وأفادت بعض التقارير عن وقوع عدة هجمات جنوب القنيطرة، وشمال شرق درعا، وشمال غرب السويداء. وكانت هذه المناطق موطناً للخلايا الناشطة لتنظيم “داعش” في الماضي، وقد حافظ التنظيم على قدرته على العمل فيها حتى بعد هزيمته على ما يبدو في كل بلدة منها. وفي هذا الإطار، تسترعي درعا الانتباه بشكل خاص لأنها عانت من ارتفاع كبير في عدد الهجمات على مدار الشهرين الماضيين.

وهناك قضية عالقة أخرى وهي ما يجب فعله بعناصر تنظيم “داعش” المعتقلين في سجون قوات سورية الديمقراطية، ناهيك عن الآلاف من النساء والأطفال النازحين الذين ما يزالون في المخيمات الواقعة تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية. ولم تسترجع الكثير من الدول الأجنبية مواطنيها من تلك السجون بعد، مما يوفر احتمالاً لتكرار ما حدث في العراق بين العامين 2012 و2014: فرار جماعي لسجناء تنظيم “داعش”. ويشار إلى أن عمليات الفرار السابقة في العراق التي حدثت في التاجي وأبو غريب جاءت بعد محاولات فاشلة عدة، لذلك لا يجدر بالسلطات أن تطْمئِن -خطأً- إلى عدم حدوث محاولات ناجحة في سورية حتى الآن.

أما بالنسبة للمخيمات، فقد انخفض عدد سكانها إلى حد ما، ولكن ليس بالقدر الكافي -على سبيل المثال، ما يزال مخيم “الهول” موطناً لحوالي 65.000 شخص. وقد أمضى العديد من الأطفال هناك حياتهم بالكامل إما تحت سيطرة “داعش” أو في ظروف خاصة بالمخيمات، مما يزيد من احتمال ذهابهم إلى التطرف.

بالنظر إلى تأثيرات مرض “كوفيد-19″، من غير الواضح ما إذا كان هذا الوباء العالمي يفاقم عودة ظهور تنظيم “داعش” أم لا، لا سيما أنه يصعب الحصول على إحصاءات دقيقة عن مدى تفشي العدوى في سورية. وحتى الآن، فإن عدد الحالات المحلية المبلغ عنها ليس مرتفعاً كما هو الحال في دول المنطقة الأخرى، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن قوات سورية الديمقراطية أغلقت معظم أراضيها ونفذت حظر التجول. ولا يبدو أن تحويل الموارد لدواعي الرد على الوباء يعيق عمليات قوات سورية الديمقراطية ضد تنظيم “داعش”؛ وعلى أي حال، بدأت الجماعة الإرهابية في وضع خططها الخاصة بالتمرد منذ فترة طويلة، حتى قبل خسارة الباغوز.

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مايكل نايتس

من المحتمل أن يرى تنظيم “داعش” العراق على أنه جائزة أكبر من سورية بسبب اقتصاده الأكبر ولأنه يضم ظاهرياً مجموعة أوسع نطاقاً من المقاتلين المحتملين. وحتى الآن، لم يصل التنظيم إلى نفس مستويات القوة في العراق التي تفاخر بها في العام 2014، عندما سيطر على مساحات شاسعة من الأراضي، ولا في العام 2013 حين كان يستعد لانتشاره الكبير (على سبيل المثال، نفذ التنظيم 6.216 هجوماً في العراق في العام 2013، مقارنة بـ1.669 فقط في 2019). وتشير دراسة جديدة متعمقة للحوادث خلال العام الماضي إلى أن قوة التنظيم كانت أقل بقليل من تلك التي شوهدت في العام 2012، عندما كان يحاول بناء الزخم في المراحل المبكرة من التعافي النهائي من هزيمة التنظيم الذي سبقه قبل أعوام من ذلك التاريخ.

ولا تعطي هذه المقارنة سبباً كبيراً للاطمئنان. فقد كانت الزيادة في هجمات تنظيم “داعش” ثابتة منذ الربع الثاني من العام 2019؛ حيث ارتفعت إلى 566 في الربع الأول من العام 2020 وحده. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى تدابير التخطيط والتنفيذ التي يتّبعها تنظيم “داعش”، والتي وضع إطار عملها منذ وقت طويل. أولاً، أنشأ التنظيم البنية التحتية المادية للتمرد، باستخدامه الكهوف لتخزين المئات -إن لم يكن الآلاف- من المخابئ التي تحتوي على أسلحة وذخائر ومتفجرات ومعدات أخرى. كما أعاد تنظيم “داعش” بعض الكوادر الرئيسية من سورية إلى العراق، علماً بأن إعادة إلحاق هؤلاء العناصر (العراقيون بشكل رئيسي) تؤثر على القيادة التكتيكية على المستوى المحلي -بما في ذلك تصنيع القنابل على جانب الطريق واستخدامها.

وأصبحت التغيرات المثيرة للاهتمام في نشاط تنظيم “داعش” واضحة في كل المحافظات العراقية. وتُعد محافظة ديالى المصدر الأكثر انتظاماً للهجمات منذ العام 2003 -وليس ذلك مستغرباً نظراً لتضاريسها البشرية والطبيعية المعقدة، والوجود المكثف فيها للميليشيات المدعومة من إيران، وحقيقة أن قوات التحالف لا تستطيع الاندماج مع القوات المحلية هناك. وشهدت المحافظات التي تتعاون فيها قوات التحالف والقوات المحلية انخفاضاً في العنف، وخاصة كركوك. ومع ذلك، بدأت ديالى وجنوب صلاح الدين وبعض أجزاء حزام بغداد تشهد المزيد من الهجمات. من هنا، سيتعيّن على القائد العام الجديد للقوات المسلحة في العراق إيجاد طريقة لمعالجة هذا الترابط بين تزايد عدد الهجمات وغياب دخول التحالف/الحكومة إلى المنطقة.

يستخدم “داعش” مسبقاً “استراتيجية التغلب الريفية” في مناطق عدة من البلاد، محاولاً إنشاء معاقل ومناطق محظورة في المناطق الريفية يصعب كثيراً على الحكومة المركزية الوصول إليها. ويتوجّه التنظيم إلى المناطق التي تضم أقل عدد من السكان في البلاد، ويعمل على إخلائها أكثر من سكانها، فيتحّدى أساساً القوات العراقية وقوات التحالف على التحرك إلى داخلها. وما يزيد الوضع تعقيداً هو مواصلة الميليشيات الشيعية عرقلة الدعم الذي يقدّمه التحالف للجيش النظامي. ويكمن التحدي في المرحلة المقبلة في قدرة تنظيم “داعش” على انتظار ظهور ظروف أفضل قبل أن يحاول الانبعاث بشكل كامل -وفي غضون ذلك يعلم تماماً إين بإمكانه الاختباء.

ومن ناحية إعادة الإعمار والاستقرار، لم يتم عمل الكثير في المعاقل السابقة لتنظيم “داعش” مثل الموصل والرمادي. ومن المؤكد أنه لم يلاحَظ سوى القليل جداً من نشاط مقاتلي تنظيم التنظيم في هذه المدن -مما يجعل احتمال تجدد الوجود الجهادي فيها غير مرجح على المدى القريب. ومع ذلك، فإن عدم إحراز تقدم يمكن أن يؤدي إلى زيادة وتيرة التجنيد في المدن المتضررة بشدة على المدى الطويل. وهناك حاجة ماسة إلى إعادة الإعمار في المناطق الريفية بالنظر إلى الضرورات المزدوجة لإعادة توطين النازحين وحرمان تنظيم “داعش” من بيئته العملياتية المفضلة. فالتنظيم يفضّل الأماكن الخالية التي يوجد فيها عدد قليل من الغرباء أو المُخْبرين أو قوات الأمن، وهذا وصفٌ ينطبق إلى حدٍّ كبير على الكثير من المناطق المهجورة في العراق في الوقت الحالي.

وبالنظر إلى هذا التفضيل للأرياف وعوامل أخرى، من المرجح أن تؤثر جائحة فيروس كورونا على قوات الأمن العراقية أكثر مما تؤثر على تنظيم “داعش”. وللأسف، قد يضعف هذا السيناريو تصميم المجتمع الدولي على المساعدة على إضفاء الطابع الاحترافي على القوات المسلحة. وإذا لم تتم إعادة إرساء علاقات التدريب بسرعة خلال فترة الوباء العالمي أو بعدها، فسيكون العراق في وضع أسوأ بكثير، وسوف تُقوَّض جهوده لمكافحة التمرد إلى حدٍّ كبير.

*أعد هذا الملخص كيفن ماتيسون