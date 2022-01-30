“انتاج”: ارتفاع إيرادات قطاع ‘الاتصالات’ بفضل دعم الملك الى اكثر من ملياري دولار

اكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘انتاج’، ان جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الداعم الرئيسي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ورفعت ‘انتاج’ في البيان الذي أصدرته اليوم، اسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الستين الميمون، مؤكدة ان القطاع زادت وتيرة نشاطه حتى اصبح ايراداته تفوق المليارين دولار، ليستحوذ على 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية انتاج، عيد صويص، ان الأردن يسير على خط النجاح بفضل توجيهات جلالة الملك، مؤكدا ان الأردن خطى خطوات كبيرة وإيجابية في السنوات العشرين الأخيرة.

وقال صويص، ان جلالة الملك يتابع التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة والريادية ويوجه بدعمها وإزالة العقبات التي تواجهها.

وشدد على ان القطاع يسعى بكامل جهده الى ان يحقق الرؤية الملكية بإن يكون الأردن مركزا إقليميا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بالشراكة مع القطاع العام.