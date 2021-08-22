“انتاج” تعلن فتح باب الترشح لانتخابات هيئة مديريها



عمان-الغد- أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” عن فتح باب الترشح أمام ممثلي الشركات المنتسبة لها لعضوية هيئة مديريها، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 22 آب وحتى 26 من ذات الشهر.

وقال رئيس هيئة المديرين الدكتور بشار الحوامدة ان الانتخابات ستنعقد وجاهيا يوم 15 أيلول المقبل، مشيرا إلى ان الظرف الوبائي الذي كان تمر به المملكة، أجل من انعقاد الانتخابات خلال الفترة الماضية.

ولفت الحوامدة الى ان سِجل جمعية ‘انتاج’ حافل في الكثير من الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، مقدما شكره لأعضاء هيئة المديرين والكوادر العاملة بالجمعية لإسهامهم في نجاح مهمة الجمعية.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية ‘انتاج’ المهندس نضال البيطار، ان رئيس وأعضاء هيئة المديرين واصلوا عملهم بكل كفاءة وتميز لإيصال صوت ومطالب أعضاء الجمعية لأصحاب القرار، حيث استطاعوا التحشيد في العديد من القضايا خصوصا في ذروة جائحة كورونا.

ويشار الى أن انتخابات الجمعية تتم بموجب النظام الداخلي كُل عامين، في حين أن اختيار الأعضاء يتم عبر الاقتراع السريّ، حيث يجوز للناخب التصويت لـ 11 شركة بالحد الأعلى على ورقة الاقتراع الواحدة.