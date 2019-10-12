“انتاج” تنظم المنتدى الأول لتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل في محافظات الجنوب

معان- تنظم جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” في الثالث عشر من الشهر المقبل، المنتدى الأول من نوعه “iSouthJo” والذي يُعنى بتعزيز الابتكار وإيجاد فرص العمل باستخدام احدث اتجاهات التكنولوجيّا في إقليم جنوب المملكة.

ويهدف المنتدى، والذي تنظمه “انتاج” بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة ضمن منظومة ريادة الأعمال، في مركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في محافظة معان، الى تمكين الموهوبين والمبدعين وأصحاب المشاريع الرياديّة والناشئة والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم عن طريق توظيف التقنيات التكنولوجيّة المتقدمة للنهوض بهذه المشاريع وتطويرها.

وسيناقش المنتدى، دعم وتعزيز منظومة بيئة الأعمال في محافظات الجنوب، وتشبيك المختصين والخبراء من القطاع الخاص والجهات الداعمة من جهة وذوي العلاقة في محافظات الجنوب من جهة أخرى، بالإضافة الى تبادل المعرفة والمعلومات المتعلقة بأحدث التقنيّات التكنولوجيّة.

ويسعى المنتدى أيضا، الى التعريف بالفرص المُتاحة في محافظات الجنوب، بهدف تنميّة المجتمعات المحليّة واستخدام مُختلف الوسائل لإيجاد فرص العمل.

واعتبر رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، أن الرياديين في محافظات جنوب المملكة، أمام فرصة تاريخيّة لعرض مواهبهم خلال المُنتدى الذي سينعقد للمرّة الأولى في محافظة معان ويركّز إجمالا على جنوب المملكة.

وحول المنتدى، وضّح الدكتور حوامدة، انه سيتم تسليط الضوء على التكنولوجيّا الرائدة حاليا على عالم الأعمال، مثل أنترنت الأشياء والتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني وغيرها، في حين ستشغل القضايا المتعلقة بتمكّين المرأة مساحة كبيرة في جدول أعمال المنتدى.

وزاد ان هذه المواضيع تُعزز الإبداع وريادة الأعمال نحو فتح آفاق جديدة للباحثين عن فرص عمل في جنوب المملكة، مشيرا الى ان جمعية “انتاج” تحرص على استثمار ما يتمخض عنه المنتدى من مخرجات لدمجها في مبادراتها من مجلس الشركات الناشئة والألف ريادي ومجلس تمكين المرأة في التكنولوجيا ومجلس المحيط الأزرق والمجلس الوطني للمهارات.

وشدد الدكتور حوامدة على أن المنتدى يسعى إلى إيجاد إطار عمل مشترك بين كافة الجهات العاملة في منظومة الأعمال في محافظات الجنوب للحصول على أكبر أثر من الجهود التي تبذلها كافة الجهود الداعمة في الجنوب من قطاعين عام وخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة نحو تعزيز التنميّة الاقتصاديّة.

ويشمل المنتدى خمس جلسات نقاشية رئيسية، وهي “الوضع الحالي لبيئة منظومة الأعمال في محافظات الجنوب: هل من تقدم في خلق المزيد من فرص عمل للجنسين”، “دور التقنيات التكنولوجية الحديثة في تطوير الابتكار وخلق المزيد من فرص العمل في محافظات الجنوب”، “هل تلعب الريادة المجتمعية وريادة الأعمال دورًا كافيًا في إنشاء الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة نحو مزيد من الوظائف في المحافظات الجنوبية؟”، “ماهي توقعات القطاع الخاص من الجامعات والخريجين الجدد؟ وهل العمل عن بعد ممكن؟”، “هل يمكن لاقتصاد العمل الحر “Gig Economy” إحداث تأثير في مناطق الجنوب؟ وهل له أثر على تمكين المرأة؟”، بالإضافة إلى استعراض بعض قصص النجاح من قبل رياديين مبدعين من الجنسين في محافظات الجنوب.

ويشار الى أن المنتدى، مفتوح للمشاركة أمام طلاب الجامعات والخريجين الجدد والمبدعين والمبتكرين والرياديين وأعضاء الهيئات التدريسيّة في الجامعات والقياديون في المجالات غير الحكومية المحليّة والعالميّة والجهات المانحة.