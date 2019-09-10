“انتاج” توقع اتفاقية مع “بيناكل” لإقامة منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2020

عمان- وقّعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” اتفاقية تعاون مع شركة القمة للاستشارات “بيناكل”، لإقامة منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام المقبل.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها رئيس هيئة المديرين في جمعية انتاج الدكتور بشار حوامدة والرئيس التنفيذي لشركة القمة رائد البلبيسي، تقوم شركة بيناكل بتنفيذ كافة الأعمال المتعلقة بإدارة المنتدى.

واعلن الدكتور حوامدة على أن المنتدى في نسخته للعام 2020 سيكون برؤية وطابع جديدين، منوها ان النسخة القادمة من المنتدى ستكون منبثقة من إطار ابتكاري جديد مختلف عن المنتدى في السنوات السابقة.

واشار الى ان المنتدى يتزامن مع العيد العشرين لتأسيس جمعية “أنتاج”، معتبرا ان هذا التزامن هو دافع لمواصلة تسجيل الإنجاز، ان كان على صعيد المنتدى أو على صعيد الجمعية.

وأشار الى ان المنتدى يجمع في كل نسخة له مجموعة كبيرة من الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين لمناقشة المواضيع الأكثر تداولاً في العالم وتختص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا ان “انتاج” تسعى من خلال المنتدى لجعل الأردن ينافس دول المنقطة في إقامة اهم الأحداث العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وومن جهته، قال البلبيسي أنه إدارة منتدى الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم المؤتمرات التي تنظمها شركة القمة حيث أنه يلعب دور أساسي لابراز اختراعات وانجازات الشركات الاردنية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى اقليمي وعالمي.

واشار الى ان تنظيم هذا المنتدى من اول واهم اخراجات جمعية انتاج حيث تم اقامته بانتظام كل سنتين منذ عام ٢٠٠٢