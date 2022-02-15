“انتاج” تُعلن موعد منتدى فعالية “الابتكار والتكنولوجيا والريادة الأردنية في دبي “JOITED”

أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج”، وبالشراكة مع وزارتي الاستثمار والاقتصاد الرقمي والريادة، ومجلس الأعمال الأردني في دبي، عن جدول أعمال المنتدى المقام ضمن فعالية “الابتكار والتكنولوجيا والريادة الأردنية في دبي” والتي ستنعقد لمدة 5 أيام خلال الفترة من 21 وحتى 25 شباط الحالي.



ولفتت جمعية انتاج في البيان الذي أصدرته اليوم، الى ان الإعلامية الأردنية المعروفة سالي الأسعد ستكون العريف الرئيسي للفعالية، وأن أمين عام وزارة الاستثمار والمفوض العام للجناح الأردني في إكسبو 2020 دبي زاهر القطارنة سيلقي كلمة الافتتاح للمنتدى.



وقدمت جمعية “انتاج” شكرها لشركات القطاع الراعية والداعمة لإقامة الفعالية، وهم: “JoPACC”، و”MakanE”، و”Webhelp”، و”Eastnets”، و”Aspire”.



وسيتضمن المنتدى عدة جلسات، حيث ستكون الأولى، بعنوان: لماذا الأردن مركزا للرقمنة والابتكار؟، حيث سيدير الجلسة المهندس بشار الكيلاني نائب رئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي، وسيتحدث فيها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، ورئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” أمجد صويص.



وخلال هذه الجلسة، سيتم مناقشة عدة محاور، أهمها: هل الأردن حقا سيكون مركزا إقليميا رقميا للابتكار؟ وما هي القيمة من جعل الأردن مركزا إقليميا؟ وماذا يقدم الأردن من حيث البنية التحتية والموارد البشرية والحوافز والتشريعات وقصص النجاح وما إلى ذلك.



اما الجلسة الثانية، فستناقش الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية نحو التحول إلى الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، حيث سيدير الجلسة محمد الروابدة – خبير ترويج في وزارة الاستثمار الأردنية.



وستحدث في الجلسة مدير مشروع تحول الذكاء الاصطناعي في وزارة الاستثمار الأردنية المهندسة هديل العبداللات، مدير تقنية المعلومات في أمانة عمان الكبرى المهندس سلطان الخرابشة، ومدير تقنية المعلومات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمهندس جبرا دحدل.



وستناقش الجلسة رؤية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وخارطة طريق: والتقنيات الست الرئيسية التي سيتم تبنيها، ما هي القيمة المضافة؟، بالإضافة لخطط المدن الذكية المستقبلية وخريطة الطريق والمشاريع الضخمة والفرص الاستثمارية في سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة.



أما الجلسة الثالثة، فستناقش المتغيرات التي تحدث في الأردن فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية على ضوء بعض قصص النجاح الأردنية ودراسات الحالة المتعلقة بالتكنولوجيا المالية من قبل الشركات الأردنية والشركات الناشئة محليًا وإقليميًا وعالميًا.



وسيدير الجلسة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “Eastnets” المهندس حازم ملحم، وستتحدث في الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة “JoPACC” مها باهو، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة بيانات المهندس محمد طهبوب، والرئيس التنفيذي لشركة “Gate2Pay” مها السعيد، والرئيس التنفيذي ومؤسس مدفوعاتكم المهندس ناصر صالح.



اما الجلسة الرابعة، فستناقش إمكانية نجاح الشركات الأردنية في قيادة التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص وذلك اعتمادا على بعض قصص النجاح الأردنية ودراسات الحالة المتعلقة بتكنولوجيا المؤسسات والتحول الرقمي محليًا وإقليميًا وعالميًا.



وسيدير الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة “Optimiza” ماجد سفري، في حين سيتحدث بالجلسة الرئيس التنفيذي للخدمات الفنية المتخصصة “STS المهندس أيمن مزهرة، ومدير عام شركة عالم الاستثمار للتنمية والتكنولوجيا “IWDT” رنا أبوزيد قبعين، والرئيس التنفيذي للمجموعة المتكاملة للتكنولوجيا “ITG”وليد تحبسم، والرئيس التنفيذي لشركة “Echo Technology” المهندس يوسف العالم، مستشار التجول الرقمي الدكتور رامي شاهين.



وفي الجلسة الخامسة، سيوجه السؤال الأهم، هل الأردن يواكب التقنيات الناشئة؟

وخلال هذه الجلسة سيتم تسليط الضوء على قصص النجاح الأردنية ودراسات الحالة المتعلقة بالتقنيات الناشئة (الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء) من قبل الشركات الأردنية والشركات الناشئة محليًا وإقليميًا وعالميًا.



وسيدير النقاش، المؤسس المشارك / الشريك الإداري لشركة “Crypto Oasis Sentio” صقر عريقات، في حين سيتحدث فيها، رئيس مجلس إدارة شركة نافذ للخدمات اللوجستية “Traxware Ltd” المهندس سمير مبارك، والمدير العام في الأردن لشركة “BMB”، المهندسة ربى درويش، والرئيس التنفيذي لعلم البيانات في مطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا لشركة “Beyond Limits” الدكتور حسين النتشة، والمدير والشريك المؤسس لشركة “Synaptic Technologies” المهندس علاء الدبوبي.



اما الجلسة السادسة، فستطرح سؤال: هل المواهب الأردنية هي مفتاح تحول الأردن إلى مركز دولي؟، حيث سيدير الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة “Estarta Solutions” الدكتور معتز النابلسي، وسيتحدث فيها مدير مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف (YTJ) في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس رائد مدانات، والشريك المسؤول عن “PwC” الأردن ميشيل أورفالي، والمدير العام لـشركة “Webhelp” في الأردن وعد الحوامدة، ونائب الرئيس/التكنولوجيا وتطوير الأعمال في شركة “Aspire” المهندس جودت نصار، ومؤسس شركة “Case in Point Consulting” المهندس عمار مانجو.



وسيتم أيضا خلال المنتدى، استعراض نجاح الشركات الناشئة بالأرقام في الأردن من خلال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “MAGNiTT” فيليب بهوشي.



وخلال الجلسة الختامية، سيتم مناقشة لماذا الشركات الأردنية الناشئة مميزة؟، بهدف تزويد المستثمرين والشركاء المحتملين بفكرة واضحة عن بيئة ريادة الأعمال في الأردن وعرض بعض قصص النجاح.



وسيدير الجلسة المدير العام لشركة “BeyondCapital” تامر الصلاح، في حين سيتحدث فيها، الرئيس التنفيذي لشركة “StartAppz” محمد خواجة، ومستشار الريادة في “StartupsJo Council” زياد المصري، وعضو مجلس إدارة “The VentureX” يوسف حميد الدين، ومدير عام السوق المفتوح “OpenSouq” أنس عليان.



كما سيتم في الأيام الأيام الأربع التي ستلي المتدى اقامة معرض خاص بشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة الأردنية في الجناح الأردني في “Expo 2020 Dubai” يلتقي فيها العديد من الزبائن والمستثمرين والشركاء المحتملين مع العديد من الشركات الأردنية.



ويشار الى ان الفعالية تهدف الى ترويج الأردن كمركز تكنولوجي رقمي وابتكاري في المنطقة ولإتاحة المجال للشركات الاردنية من الالتقاء والتواصل مع كبرى الشركات العالمية والصناديق الاستثمارية ومحاولة خلق الفرص للنمو والتوسع.