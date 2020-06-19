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انتحار آسيوي شنقا بالزرقاء بعد قصة حب فاشلة

منذ ساعتين

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موفق كمال
عمان- اقدم ليلة امس عامل وافد من جنسية آسيوية على الانتحار شنقا في منطقة التجمعات الصناعية في الظليل بمحافظة الزرقاء بعد قصة حب فاشلة مع فتاة تعمل معه في احد مصانع الألبسة.
وحسب شهود عيان فانه تم العثور على على الشخص المنتحر معلقا من عنقه على برج إتصالات في المنطقة ذاتها.
وبينت مصادر ان المنتحر كان يرتبط بعلاقة غرامية مع إحدى زميلاته بالعمل من طرف واحد،، وعندما اعلن عن مشاعره تجاهها،، رفضت الاخيرة الارتباط معه باية علاقة،، الامر الذي انعكس سلبا على المنتحر وادت الى خلافات داخل العمل انتهت بقيام ادارة المصنع بفصله من العمل..

وحسب ذات المصادر فانه بعد فصله من العمل بايام عثر عليه منتحرا على برج إتصالات مثبت على احد البنايات في المنطقة.
وحضر الدفاع المدني ورجال الأمن وتم نقل جثة المنتحر الى الطب الشرعي

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