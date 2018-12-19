انتخابات “اتحاد مؤتة”.. منافسة شديدة بين الكتل والقوائم وسط مشاركة 50 مراقبا- فيديو

هشال العضايلة

الكرك – جرت أمس في جامعة مؤتة وسط منافسة شديدة بين الكتل والقوائم الانتخابية، انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة مؤتة في دورته الثالثة والعشرين، بمشاركة 50 مراقبا من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وتنافس للفوز بمقاعد مجلس الاتحاد البالغة عددها 79 مقعدا زهاء 151 مرشحا من الطلبة، من مختلف الكليات الجامعية، من بينهم 32 طالبة للفوز بمقاعد الكوتا المخصصة لهن، بالاضافة الى المنافسة على المقاعد العادية.

وشهدت جميع مراكز الاقتراع إقبالا كثيفا من قبل طلبة الجامعة، في حين شهدت كليات وساحات الجامعة عمليات دعاية انتخابية واسعة النطاق وبوسائل مختلفة.

وانتهت عملية الاقتراع التي بدأت في الساعة التاسعة صباحا، عند الساعة الرابعة مساء، في غالبية المراكز الانتخابية، باستثناء دائرة كلية العلوم التربوية، التي تم التمديد لمراكزها الانتخابية، بسبب عدم حصول مراكز الاقتراع فيها على نسبة 50 بالمائة من المقترعين.

واشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات وعميد شؤون الطلبة بالجامعة الدكتور طارق المجالي، ان عدد المرشحين بعد انتهاء عمليات الترشيح الاولية بلغ 231 طالبا وطالبة، ولكن مع انتهاء عمليات الانسحاب الرسمية انسحب 80 طالبا ليبقى 151 مرشحا يتنافسون للفوز بمقاعد مجلس الاتحاد.

واشار الدكتور المجالي إلى أن عدد الطالبات اللواتي ترشحن لخوض الانتخابات للفوز بمقاعد كوتا الطالبات بلغ 32 طالبة، يتنافسن للفوز بستة مقاعد لتمثيل الطالبات بكليات الجامعة، بالاضافة إلى تنافسهن على المقاعد التنافسية.

واضاف ان عدد المرشحين الكلي يتضمن المرشحين على نظام القوائم، وهي التي تشمل مقاعد الكليات، بالاضافة الى الترشيحات الفردية للفوز بمقاعد الاقسام الاكاديمية.

ولفت إلى أن الجامعة أتاحت لجميع الطلبة المشاركة في الانتخابات بكل حرية وشفافية، من خلال الترشيح والانتخاب، لافتا إلى أن عدد الطلبة في الهيئة العامة للاتحاد يبلغ حوالي 18 ألف طالب وطالبة، وهم الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات.