انتخابات الفيصلي الاستثنائية.. حديث المجالس والمناسبات

يحيى قطيشات



عمان- تشكل انتخابات مجلس إدارة النادي الفيصلي، المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حالة تنافسية غير مسبوقة في تاريخ انتخابات الأندية الأردنية، وأصبحت حديث الأوساط الرياضية والشعبية في المحافظات، وفرضت نفسها على اللقاءات والمناسبات الاجتماعية خصوصا خلال الأيام الماضية.

هناك حالة ترقب شديدة للانتخابات؛ التي تحظى بمنافسة مثيرة لم يسبق لها مثيل في النادي، ومشاركة واسعة ومتنوعة، ووجود كتلتين، تضم كل منهما شخصيات رياضية وإدارية لها صولات وجولات في خدمة الرياضة الأردنية عموما، والقلعة الزرقاء خصوصا، وللمرة الأولى في تاريخ النادي.

ومع اقتراب يوم الاقتراع، اشتعلت الأجواء التنافسية بين الكتلتين والمرشحين المستقلين، وأصبحت فوق صفيح ساخن، وبدأ المرشحون في طرح برامجهم الانتخابية أمام أعضاء الهيئة العامة في المحافظات؛ من خلال الاجتماعات المباشرة، والنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف أعضاء عمومية الفيصلي بأبرز محاور برامجهم الانتخابية لخدمة الفيصلي، مؤكدين أنّهم سيسعون بكل ما أوتوا من معرفة لتحقيق تطلعات عشاق ومحبي الفيصلي.

الرؤية أصبحت واضحة لدى الكثير من الذين سددوا اشتراكاتهم من الأعضاء السابقين والجدد؛ الذين تم تحويلهم من أعضاء مؤازرين إلى أعضاء عاملين، وبالتالي يحق لهم الاقتراع.

ويرى قائد فريق الفيصلي والحارس الأمين في الزمن الجميل أنيس شفيق، أن انتخابات الفيصلي ستكون تاريخية ومثيرة.

ويضيف شفيق: “من خلال تواجدي ومتابعتي ومشاركتي في الانتخابات التي كانت تجري لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، لم أشاهد مثل ما يحدث في انتخابات هذا العام؛ والكل يعلم أن الانتخابات في السابق كانت معظمها تحسم بالتزكية لوجود أشخاص داعمين وعاشقين لهذا الصرح؛ وكانت الانتخابات تجري بكل يسر وسهولة؛ أما الانتخابات لهذة الفترة فإنها تجري في ظروف غير التي اعتاد عليها أنصار ومحبي الزعيم؛ ومن خلال متابعتي لما يجري من تنافس شرس على الانضمام إلى مجلس الإدارة والاهتمام والحشد للانتخابات مما يدل على مكانة وسمعة النادي الفيصلي”.

واختتم حديثه بالقول: “الفيصلي هو من يصنع ويرفع من شأن أي شخص يمثل الفيصلي في أي منصب بالنادي؛ وأتمنى أن تفرز هذه الانتخابات من يعملون على خدمة هذا الصرح بكل إخلاص وأمانة بعيدا عن الأهواء الشخصية، وسيبقى الزعيم شامخا بهمة المخلصين”.

من جانبها تقول المشجعة الفيصلاوية، والحاضرة في المدرجات دائما، بيان الفاعوري: “التنافس الرائع والمثير بين المرشحين في انتخابات الفيصلي، سيكون له أثرا إيجابيا على النادي، والمرشحون من أبناء الفيصلي يملكون الخبرة الإدارية والفنية، ويتسابقون لخدمة النادي، والانتخابات باتت حديث الشارع والمجالس، وهذا شيء طبيعي لناد بحجم الفيصلي، صاحب إنجازات محلية وخارجية، وأتمنى أن يختار أعضاء الهيئة العامة الأنسب والأفضل لتحقيق أهداف وتطلعات النادي”.

ويقول المشجع المخضرم على الرواشدة: “الحديث عن انتخابات الفيصلي لا يغيب هذه الأيام في التجمعات العائلية والمناسبات العامة، وأتابع انتخابات الفيصلي من سنوات طويلة، لم أشهد هذا التنافس والصراع الإيجابي بين المرشحين، والذين هم شباب يحبون النادي وهدفهم خدمته، وأتمنى الفوز للأفضل”.