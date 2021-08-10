انتخابات النقابات المهنية الصغرى.. بين سرعة التنفيذ والتأجيل

محمد الكيالي

عمان – ما تزال نقابات مهنية، ذات هيئات عامة قليلة العدد (أقل من 1500 عضو)، تأمل بإجراء انتخاباتها قبل نهاية العام الحالي، وعدم تأجيلها الى العام المقبل.

وفي الوقت الذي قرر فيه مجلس نقابة الجيولوجيين، تأجيل موعد اجتماع الهيئة العامة وإجراء الانتخابات إلى الموعد القانوني في نص قانون النقابة إلى نيسان (إبريل) من العام المقبل، فإن مجلس نقابة الصحفيين على سبيل المثال، قرر مخاطبة الحكومة لإصدار أمر دفاع باعتبار عقد الاجتماع وإجراء الانتخابات في غير موعدها المحدد بالقانون، بحكم الاجتماع العادي.

مجلس النقباء في اجتماعه الأخير منذ أيام، خاطب الحكومة لوضعها بصورة محاذير ومعيقات جاءت في البروتوكول الصحي لانتخابات النقابات المهنية، من أجل إصدار المعالجة القانونية اللازمة لتلك المعيقات، بالإضافة إلى الشروط الصعبة في تطبيق البروتكول الصحي، ما يحرم بعض الزملاء اعضاء الهيئة العامة من المشاركة في الاجتماع والانتخاب واحتمالية الطعن في الإجراءات.

وفي هذا السياق، أكد مجلس نقابة الصحفيين، في تصريح صحفي أمس، التزامه وحرصه على عقد اجتماع الهيئة العامة واجراء الانتخابات بالسرعة الممكنة وضمن المسار القانوني السليم الذي يحصن عقد الاجتماع واجراء الانتخابات من الطعون التي قد تحدث لاحقا.

وتوافق المجلس، خلال اجتماعه، أول من أمس، برئاسة القائم بأعمال النقيب الزميل ينال البرماوي وحضور كامل أعضاء المجلس، على توجيه مذكرة الى الحكومة للتأكيد على ضرورة اصدار المعالجات اللازمة للمعيقات القانونية وإعادة النظر بالبروتوكول بالسرعة الممكنة، ومن ذلك إصدار أمر دفاع باعتبار اجتماع الهيئة العامة للنقابة في غير موعده المحدد بالقانون اجتماعا بحكم العادي، سندا لما ورد في الاستشارة القانونية واحكام قانون النقابة.

واطلع المجلس على الاستشارة القانونية المقدمة من المستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات، وكذلك قرار مجلس النقباء والبروتوكول الصادر عن وزارة العمل بشأن انتخابات النقابات، وبعد مناقشات مطولة، طالب المجلس الحكومة بسرعة الرد على الكتاب الموجه اليها من رئيس مجلس النقباء حول المعيقات القانونية، والبروتوكول الذي يتضمن شروطا تعجيزية، يتعذر تطبيقها وتشكل عزوفا عن المشاركة في الاجتماع والانتخابات، كما قد يتضمن انتهاكات لحقوق الزملاء في الهيئة العامة، او حتى حرمان من ممارسة حقهم في الانتخاب.

كما طالب مجلس النقباء بالضغط على الحكومة، للإسراع بالرد على الاستفسارات التي وجهها منذ أكثر من أسبوع، والتي ستحسم الجدل حول قانونية اجراء الانتخابات في غير مواعيدها، وتحديد زوال أو بقاء الاسباب القاهرة، وفيما اذا ما كان الوضع الوبائي يسمح بإجراء الانتخابات، ذلك ان قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، جاء مشروطا في آخره “اذا سمح الوضع الوبائي بذلك” مع التأكيد على ضرورة اعادة النظر بالبروتوكول.

إلى ذلك، شدد نائب نقيب الجيولوجيين، مضر العبادي، على ان قرار النقابة بتأجيل اجتماع الهيئة العامة والانتخابات إلى العام المقبل، لا رجعة عنه.

وأوضح أن القرار، يأتي حرصاً من النقابة على سلامة الاجراءات لعقد اجتماع الهيئة العامة والانتخابات، واستناداً إلى قرار مجلس النقباء بعد مناقشة موضوع اجتماعات الهيئات العامة، وإجراء انتخابات النقابات والبروتكول الصحي المنشور لهذه الغاية رقم (20)، والاستماع للآراء القانونية، تأكد المجلس من وجود محاذير ومعيقات قانونية لعقد اجتماعات الهيئات العامة واجراء انتخابات النقابات في المواعيد غير المحددة في قانون كل نقابة.

ولفت إلى أنه في حال إصدار أمر دفاع خاص بتنظيم المعيقات القانونية التي يمكن أن تنجر عن إجراء الانتخابات في ظل الظروف الوبائية الراهنة، فإن المعضلة الأخرى التي ستواحه النقابات، هي المدد الزمنية الخاصة بعمر مجلس النقابة المقبل.

وأكد العبادي، أن مجلس النقباء خاطب الحكومة لوضعها في صورة الشروط الصعبة بتطبيق البروتكول الصحي، والتي تحرم زملاء اعضاء في الهيئة العامة من المشاركة بالاجتماع والانتخاب واحتمالية الطعن في الإجراءات.

نائب نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، أكد رفضه منع مجالس النقابات لأعضائها من ممارسة حقهم في انتخاب مجالس جديدة.

وندد الخضيري بمحاولات لي ذراع الحكومة، عبر إصرار نقباء على “إلغاء قانون الدفاع” كشرط لإجراء انتخابات النقابات، تحت حجة حرصهم على عدم الطعن بنتائجها مستقبلا.

وأضاف أن الانتخابات البرلمانية، كانت قد جرت في ظل قانون الدفاع ولم يجر الطعن بها، مؤكدا أن “قانون الدفاع” قد يستمر العمل به لفترات طويلة، وهذا أمر سيادي يتعلق تقديره بالدولة فقط.

وأشار الخضيري إلى أنه لا أساس قانونيا للحديث عن ضرورة تأجيل الانتخابات النقابية، مضيفا أن الاستناد على البرنامج الزمني المعتاد، أمر غير منطقي، وأن الظرف القاهر كان قد عطله.

وبين أن تعطيل الانتخابات، كان قد تم بموجب أوامر الدفاع لحين التمكن من اجرائها، وقد اصبح متاحا حاليا بعد إعلان موافقة رئيس الوزراء مؤخرا على اجراء انتخابات النقابات، والذي نتج عنه الكتاب الصادر عن وزيرة الصناعة والتجارة والتموين تحت عنوان عاجل والموجه الى رئيس مجلس النقباء والذي حمل الرقم 1/1/1/16892 بتاريخ 28/7/2021.

وطلب تعميم موافقة رئيس الوزراء على إجراء انتخابات جميع النقابات في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل وبدءا من الشهر الحالي، لمن يقل اعضائها عن 1500، طالبا التقيد بالتنفيذ وبالسرعة الممكنة.

وبين أنه كان على نقابة المقاولين المباشرة بإجراء انتخاباتها، وعدم مصادرة حق الهيئات العامة بتجديد الشرعية للمجالس القائمة، أو اختيار مجالس جديدة، أما الحديث عن المواقيت، فهو بحث عن مبررات ومسوغات، تحاول اقناع الحكومة والرأي العام بضرورة تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل.