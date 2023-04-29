انتخابات “باب عمان”.. إقبال محدود حتى الظهيرة.. وساعات المساء تلهب حمى الاقتراع

صابرين الطعيمات

جرش – توجه الآلاف من أبناء بلدية باب عمان صباح أمس إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس بلديتهم الجديد عقب وفاة رئيس البلدية السابق بحادث في بداية العام الحالي.

وبدأت عملة الاقتراع منذ الساعة السابعة صباحا يوم أمس، وسط أجواء هادئة وإقبال محدود تناسب مع الوقت المبكر لأولى ساعات عملية الاقتراع، سرعان ما شهدت مراكز الاقتراع الـ7 تزايدا في نسبة إقبال الناخبين.

وشهدت ساعات ما بعد العصر ازدحاما في مراكز الاقتراع، بعد أن اشتد التنافس بين المترشحين وبدأ العد التازلي على موعد إغلاق الصناديق.

وعمد مرشحون ومناصريهم على تأمين نقل ناخبين من بيتوهم الى مراكز الاقتراع في خطوة نحو تشجيعهم أكثر على الانتخاب وضمان أكبر عدد ممكن من الأصوات.

وبلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة الثالثة مساء أمس 38 % بعدد ناخبين بلغ 3859 ناخبا وناخبة في كافة مراكز الاقتراع، في وقت كانت فيه النسبة 20 % عند ساعات الظهيرة، اذ شهدت النسبة ارتفاعا تدريجيا مع الاقتراب من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، وفق رئيس لجنة الاقتراع الدكتور عقلة القادري.

وأكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عمار الحسيني، عدم حدوث تمديد للانتخاب، مشيرا إلى أن إغلاق الصناديق تم بموعده عند الساعة 7:00 من مساء أمس.

وفتحت عند السابعة صباحا، صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس بلدية باب عمان، حيث أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب بدء استقبال الناخبين في 7 مراكز اقتراع داخل حدود البلدية.

وبحسب الهيئة، تنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس البلدية، حيث بلغ عدد الناخبين (9205) ناخب وناخبة، وعدد المراكز الانتخابية (7) مراكز، بينما بلغ عدد صناديق الاقتراع (26) صندوقا موزعة ضمن الدائرة الخامسة لبلدية باب عمان.

ووفق قانون الإدارة المحلية؛ فإن المادة 50 من القانون تنص على أنه “إذا شغر مركز رئيس البلدية لأي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة أقصاها 4 أشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق، إلا إذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة؛ عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام رئيس البلدية لنهاية المدة المقررة، وفي هذه الحالة يتم انتخاب نائب للرئيس للمدة المتبقية”.

وقال الناشط الاجتماعي محمود الخوالدة إن عملية الاقتراع سارت بكل سهولة ودون اي معيقات ونسبة الإقبال على الاقتراع كانت جيدة، لا سيما وأن الأجواء كانت مناسبة وشجعت الناخبين على التوجه لصناديق الاقتراع.

وأوضح أن المنافسة كانت عادية اذا ما قورنت بالانتخابات التي تجرى على مستوى المملكة، ومشاركة السيدات في الاقتراع ما تزال متواضعة على الرغم من أن هذا الاقتراع حق دستوري ودور سياسي يجب على الجميع أن يشارك فيه.

وقد تعاملت الهيئة المستقلة للانتخاب، مع البيان الأول الصادر من المركز الوطني لحقوق الإنسان، حول مجريات الانتخابات.

وشكل المركز بموجب قانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، فريقا متخصصا لرصد ومراقبة انتخابات رئاسة بلدية باب عمان، حيث سجل الأخير ملاحظات خلال مرحلة فتح الصناديق.

وتتمثل ملاحظات فريق المركز في الالتزام بالإجراءات الأصولية في المراحل التحضيرية لبدء عملية الاقتراع من خلال عد أوراق الاقتراع، وإعداد محضر، وعرض الصناديق قبل بدء عملية الاقتراع، والالتزام بموعد فتح الصناديق وبدء عملية الاقتراع في موعدها المحدد، إلى جانب ضمان المعازل لسرية الاقتراع.

كما سجل الفريق، بحسب بيانه، عدم تهيئة مركز الاقتراع “مدرسة جبة الثانوية للبنين”، والصندوقين رقم (6،7) في مركز اقتراع “مدرسة المصطبة الثانوية للبنين”، وصندوق رقم (8) في مركز اقتراع “مدرسة تلعة الرز الثانوية للبنين، لاستقبال الأشخاص من ذوي الإعاقة من حيث سهولة الوصول.

وأشار المركز إلى أن فريقه سجل ملاحظة بخصوص استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة الاقتراع من قبل اللجان ومندوبي المرشحين في مدرسة المصطبة الثانوية للبنات، صندوق رقم (6)، مؤكدا أنه جرى تمرير الملاحظة للهيئة المستقلة، التي بدورها عممت على جميع اللجان بمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعات الاقتراع.

وقال المركز، إن ملاحظات فريقه تضمنت ملاحظة بشأن خلو أقفال صناديق الاقتراع من الأرقام بشكل عام، مؤكدا أنه جرى تمرير الملاحظة للهيئة، التي أكدت بدورها أن التعليمات الناظمة لا تشترط وجود أرقام متسلسلة لأقفال الصناديق.

بدوره قال رئيس لجنة الإنتخاب في انتخابات بلدية باب عمان الدكتور عقلة القادري إن نسبة الإقبال على الإقتراع كانت جيدة بشكل عام وارتفعت بشكل تدريجي واشتدت عند ساعات المساء وهو أمر طبيعي في أي عملية انتخاب.

وأوضح أن عملية الاقتراع كانت تسير بكل يسر وسهولة ولم يتخللها أي أعطال بالنظام الإلكتروني أو مشاجرات أو مشادات إلا حالات فردية بسيطة في بعض قاعات الاقتراع وتم السيطرة عليها بسرعة ودون أي معيقات.

وأوضح القادري أن الأجهزة الأمنية والحكومية وكافة الهيئات والجهات الرقابية كانت متواجدة بالموقع على مدار الساعة وتراقب العملية الانتخابية بكل شفافية وعدالة ويسر وسهولة وكانت اللجان العاملة بالموقع تقدم الخدمات اللازمة لكافة المقترعين وخاصة ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء وقد تم مراعاة ظروف كل فئة من هذه الفئات من الناخبين لتسهيل عملية الاقتراع عليهم وضمان ممارسة حقهم الدستوري بسرعة وسهولة.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر إجراء انتخابات رئاسة بلدية باب عمان في محافظة جرش 2023، في التاسع والعشرين من نيسان الحالي، وذلك بعد أن قامت وزارة الإدارة المحلية بإبلاغ الهيئة بشغور مقعد رئيس البلدية بسبب وفاته.