انتخابات خامسة بعدها الانفجار

هآرتس

إسرائيل هرئيل 2/4/2021

إن جوهر ايديولوجيا “الحملة الانتخابية الأخيرة” هو “فقط ليس بيبي” أو “فقط بيبي” (أيضا “بيبي بأثر رجعي”، بقلم سموتريتش وبن غبير – معوز). المناخ الآن يشير الى انعطافة معينة: باستثناء من يؤيدون نتنياهو الذين يسيرون وراءه، سواء بتعرج إما لليمين وإما لليسار، مثل قطيع في أعقاب الركود، فإن الأحزاب الأخرى الآن ملتزمة أكثر مما كانت في الجولات الانتخابية السابقة بالوفاء بوعودها للناخبين. النتيجة هي: بما أن نتنياهو يترأس الليكود فلا يمكن تشكيل حكومة، أي حكومة، في إسرائيل. خسارة على الجهود الكثيرة التي تبذل من قبل اليسار واليمين من أجل تشكيل حكومة مستقرة. حتى لو أنه تم تشكيل منتج صناعي بهذه الصورة أو تلك، فهو سينهار بعد فترة قصيرة وسيجلب معه خيبة أمل ويأس.

حتى لو رضي يئير لبيد ومكن نفتالي بينيت من تشكيل الحكومة (أو أنه هو نفسه قام بتشكيلها وسمح لبينيت بأن يكون الأول في التناوب) دون إشراك القائمة المشتركة، فلا توجد أي إمكانية لتشكيل، حتى ولو بشكل مؤقت، حكومة مصالحة وإصلاح. صحيح أنه بسبب أن نتنياهو شرعن راعم، فإن القائمة المشتركة أيضا يمكن أن تأتي. السؤال الذي بقي هو هل هذه الحكومة يمكنها العمل في المجالات الأكثر أساسية.

مثال غير خيالي أبدا: حماس، متشجعة من حقيقة أن وجود حكومة في إسرائيل يرتبط بحزب عربي، تستأنف هجماتها على بلدات الجنوب. صراخ السكان يصل الى عنان السماء، والجيش الذي اضطر الى العمل يتسبب بخسائر في أوساط الغزيين. في اليوم نفسه، لنفترض، القائمة المشتركة ستكون ملزمة بالانسحاب من الحكومة، حتى لو بسبب ضغط الرأي العام لديها، الذي سيتهمها حتى لو أرادت أن تضبط نفسها، بخيانة الإخوة الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة. ويمكننا جلب أمثلة أخرى كثيرة.

في المقابل، إذا اختار بينيت في نهاية المطاف الانضمام لنتنياهو وراعم، فهذه الحكومة أيضا لا توجد لها إمكانية للبقاء. راعم، في المثال الغزي (ليس فقط فيه)، ستكون صورة مشابهة تماما للقائمة المشتركة في حكومة يمينية. إضافة الى ذلك، فقط من يكون في وضع يائس، مثل نتنياهو، يمكنه تخيل حكومة يجلس فيها منصور عباس وايتمار بن غبير وحتى بينيت معا.

المخرج من هذا الطريق المسدود، (غير) لشدة المفاجأة، عادي، متوفر وممكن: لأن نتائج الجولة الرابعة لا تمكن لبيد (أو بينيت) من جهة، ونتنياهو من جهة أخرى، من تشكيل حكومة قابلة للعيش، فإنه لا مناص من انتخابات خامسة. ولكن الى جانب الأزمة للأسباب التي أجبرتنا على الانجرار اليها، سيكون بالإمكان أن نخرج منها شيئا حلوا من المر: توجد أغلبية في الكنيست المنتخبة يمكنها أن تتسبب في أنه بعد الانتخابات الخامسة سيكون بالإمكان تشكيل حكومة مستقرة. كل ما يجب على هذه الأغلبية أن تفعله هو سن قانون يحدد فترة رئيس الحكومة بولايتين (وهو تشريع طالب به نتنياهو عندما كان في المعارضة).

من المقبول، وهذا جيد جدا، أنهم لا يقومون بسن قوانين شخصية بأثر رجعي. التصويت على ذلك في الكنيست (التي ستؤدي يمين القسم في الأسبوع المقبل) يجب أن يوجه للمستقبل، لما سينتج بعد الانتخابات الخامسة. لينجح من ينجح فيها. حسب القانون، بعدها نتنياهو لن يستطيع أن يصبح رئيسا للحكومة. الليكود الذي يمكنه العودة وأن يكون حزب وليس قطيع أغنام، سيعيد لنفسه ناخبين كثيرين. هذا التشريع سيكون مثابة انعطافة دراماتيكية، وربما حتى تاريخية، ستنقل إسرائيل الى آفاق اجتماعية وسياسية كانت مغلقة لسنوات كثيرة.