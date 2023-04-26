انتخابات رئاسة بلدية باب عمان.. المنافسة على أشدها قبل الاقتراع بيومين

صابرين الطعيمات

جرش– فيما يفصل يومان الناخبين عن صناديق الاقتراع لاختيار احد المترشحين لشغل منصب رئيس بلدية باب عمان الفارغ بعد وفاة رئيسها بحادث سير قبل حوالي 3 أشهر، تشتد المنافسة بين المترشحين على شغل المنصب وسط حظوظ متقاربة بينهم بالفوز.

ويتنافس اربعة مترشحين على المنصب، مرشح من قرية مرصع ومرشحان من بلدة المصطبة ومرشح من بلدة جبة.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد حددت يوم السبت المقبل 29 / 4 / 2023، موعدا لانتخاب رئيس بلدية باب عمان بعد أن بات المنصب غير مشغول إثر وفاة الرئيس السابق.

وتعيش المناطق التابعة للبلدية أجواء انتخابية حماسية رغم تواضع مظاهر الدعاية الانتخابية التقليدية في مقابل اشتعالها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويصف ناخبون المنافسة بين المرشحين بـ “القوية”، وأن الأمور ستبقى غامضة لحين موعد الاقتراع والفرز رغم أن هناك من يرجح كفة أحد المترشحين على حساب الثلاثة الآخرين.

ووفق الكشوفات الرسمية فقد تم تحديد 7 مراكز للاقتراع في تجمعات سكانية وهي مرصع وجبة وتلعة.

ويرى مهتمون بالانتخابات أن هناك رغبة قوية من قبل الأهالي للمشاركة بالعملية الانتخابية، وان تكون ضمن منافسة عادلة وشفافة. ووفق مختار بلدة مرصع محمد عبده فإن الاقتراع حق مشروع ويجب على الجميع أن يشارك فيه، ويبذل كل مرشح وأعوانه حاليا جهدا كبيرا في حشد الأصوات وإقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية، لافتا إلى أن المترشحين كثفوا جهودهم خلال شهر رمضان في حشد أكبر عدد ممكن من الداعمين وإقناعهم ببرامجهم الانتخابية.

وأضاف أن بعض القرى قامت بإجراء انتخابات داخلية واختيار مرشح إجماع واحد للعشيرة حتى يتوجه كل أبناء القرية لانتخابه وضمان الحصول على المقعد كما تم في قرية مرصع وقد اختار السكان أحد المترشحين وانسحب الباقي من المنافسة لزيادة فرصة مرشحهم بالفوز.

وتمنى المختار من جميع المقترعين بالمشاركة بهذه العملية الدستورية لضمان اختيار الرجل المناسب في الموقع المناسب وضمان تقديم خدمات أفضل في البلدية وتطويرها وخدمة سكانها بالشكل المطلوب.

وقال أبو الطاهر الخوالدة إن الانتخابات هي أفضل طريقة لملء شاغر الرئيس السابق بعد وفاته وقد ترشح عدد من أبناء المنطقة لخوض المعركة الانتخابية فيما سينجح منهم واحد ليحمل المسؤولية.

وناشد الخوالدة المقترعين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع منذ ساعات الصباح الباكر واختيار المرشح المناسب بعيدا على العشائرية والمحسوبية والمناطقية، لا سيما وأن العمل العام يحتاج إلى كفاءة وخبرة وقدرة على تحمل المسؤولية وعدالة وشفافية.

وأوضح أن المترشحين واللجان العاملة مع كل مرشح تبذل حاليا جهودا مضنية في سبيل حشد الأصوات من خلال الاجتماعات واللقاءات والولائم والمشاورات الداخلية وقد استفاد العديد منهم من وسائل التواصل الاجتماعي في إيصال أفكارهم وبرامجهم الانتخابية.

ويعتقد الخوالدة أن مشاركة المرأة في العملية الانتخابية من خلال الترشح والاقتراع ما تزال متواضعة لاسيما وأن الرجل يتحكم في اختيارها للمرشح بناء على العشائرية والمناطقية والعلاقات الاجتماعية وهناك سيدات يمتنعن عن التصويت أصلا ، في وقت تغيرت فيه كافة المفاهيم والأسس والثقافات والعادات والتقاليد وقد وصلت المرأة في مناطق بلدية باب عمان إلى مستويات كبيرة من العلم والدراسات والمناصب العلمية والعملية التي تؤهلها لتكون قائدة في كل المواقع وأول هذه المواقع حقها السياسي والدستوري في الترشح والاقتراع.

وبين أن غالبية أهالي المناطق التابعة للبلدية متحمسون ليوم الانتخاب وعادة تمر الانتخابات بكل يسر وسهولة ودون مشاكل أو معيقات ويشارك في الاقتراع نسبة جيدة من الناخبين، كون البلدية من أهم المؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات مباشرة للسكان.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أعلنت في وقت سابق أن موعد الترشح لانتخابات رئاسة بلدية باب عمان في محافظة جرش 2023 سيكون أيام (الجمعة والسبت والأحد) الموافق (17، 18، 19) من شهر آذار (مارس) 2023، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة 8:30 صباحا ولغاية الساعة 3:30 مساء.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر إجراء انتخابات رئاسة بلدية باب عمان في محافظة جرش 2023، في التاسع والعشرين من نيسان المقبل، وذلك بعد أن قامت وزارة الإدارة المحلية بإبلاغ الهيئة بشغور مقعد رئيس البلدية بسبب وفاته.