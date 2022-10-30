انتخابات للبيض فقط

هآرتس

بقلم: جدعون ليفي

حلقي، حلقي بالأحلام: الانتخابات التي ستجرى هنا يوم غد ليست انتخابات شاملة، ولذلك هي ليست انتخابات ديمقراطية. في جنوب افريقيا العنصرية حدث بالضبط الموقف المخادع نفسه. فالنظام في الدولة اعتبر ديمقراطية برلمانية، وبعد ذلك ديمقراطية رئاسية، الانتخابات جرت بشكل اعتيادي، الحزب الوطني وحزب الافريكان شكلا الائتلاف. فقط أمر واحد فصل بين جنوب افريقيا وبين الديمقراطية: الانتخابات تم تخصيصها للبيض فقط.

حلقي، حلقي فوق الأحلام: في إسرائيل أيضا البيض فقط يشاركون في الانتخابات. إذا كان تحت حكمها يعيش الآن نحو 15 مليون شخص، فإن 5 ملايين منهم محظور عليهم المشاركة في العملية الديمقراطية التي تنتخب السلطة التي تدير حياتهم. حفل الأقنعة، الذي تلعب فيه إسرائيل دور الديمقراطية، يجب أخيرا أن ينتهي بتمزيق القناع، أنها غير ديمقراطية. نظام تجرى فيه انتخابات للبيض، اليهود أو من لديهم الجنسية التي لا تعطى لجميع الرعايا، بما في ذلك السكان الأصليين الذين يعيشون تحت الحكم الدائم في أراضيهم، هو نظام غير ديمقراطي. عندما يكف الاحتلال عن أن يكون مؤقتا فإنه يحدد النظام في كل الدولة. لا توجد ديمقراطية جزئية. حتى لو كان من دان وحتى ايلات توجد ديمقراطية فإن حقيقة أنه بين جنين ورفح يوجد استبداد عسكري تلوث النظام في كل البلاد. من المدهش كيف أنه خلال عشرات السنين فإن الاسرائيليين كذبوا على أنفسهم عن علم بالضبط مثل البيض من حزب الافريكان.

كفر قدوم وكدوميم هما قريتان تقعان بجانب بعضهما البعض. كفر قدوم توجد منذ القرن الثاني للميلاد ويعيش فيها الآن أكثر من ثلاثة آلاف نسمة. كدوميم توجد منذ أقل من 25 سنة ويعيش فيها نحو 4.500 نسمة. فقط بضع مئات من الأمتار تفصل بين القريتين. القرية اليهودية أقيمت على اراضي القرية الفلسطينية وخنقتها بعد أن تم إغلاق شارع الخروج من كفر قدوم على يد كدوميم.

غدا سيذهب فقط سكان كدوميم للتصويت. سكان كفر قدوم سيبقون في البيوت. وإذا لم يكن هذا كاف، أيضا سيتم فرض إغلاق عليهم من أجل ضمان سلامة الديمقراطية. مصير سكان كفر قدوم سيتأثر بنتائج الانتخابات أكثر من مصير جيرانهم في كدوميم. أي حكومة لن تتجرأ على مس كدوميم بالسوء. ولكن كل حكومة ستواصل المس بكفر قدوم وستنكل بسكانها. ولكن لا يوجد صوت لكفر قدوم وليس لها حق في التصويت ولا توجد لها حرية في أن تختار ولا يوجد لها حق في التأثير.

الانتخابات التي يمكن أن تشارك فيها بلدة معينة في الوقت الذي فيه يتم منع جارتها الأقدم منها والأصلية من المشاركة فيها لا تعتبر انتخابات ديمقراطية. كيف يمكن للإسرائيليين خداع أنفسهم بصلافة؟ كيف يمكنهم القول: “إن هذا ليس ابرتهايد؟ بإسم أي قيمة يوجد لسكان كدوميم الحق في التصويت ويتم حرمان سكان كفر قدوم من هذا الحق؟ هل اليهود في كدوميم أسمى من الفلسطينيين في كفر قدوم؟ في نهاية المطاف هم يتقاسمون قطعة الأرض نفسها ويخضعون ل لنظام الحكم نفسه. ولكن الدعاية الصهيونية يوجد لديها دائما رد مناسب على كل ظلم.

المشاركة في الانتخابات في ظل الابرتهايد هي أمر إشكالي غير ممكن تقريبا. مع ذلك، جميعنا سنرتدي غدا قناع الديمقراطيين وسنذهب للتصويت. لا يمكن لأي شخص له ضمير أن يصوت لمن يؤيد استمرار النظام الحالي الذي يعيش فيه بعض مواطنو الدولة تحت الطغيان العسكري. ولا يمكن لأي ديمقراطي التصويت لصالح الأحزاب، التي نقشت على رايتها استمرار تفوق اليهود، التي تسمي نفسها بلغة “آفا نيفي” صهيونية. جميع الأحزاب اليهودية، من القوة اليهودية وحتى ميرتس تؤيد استمرار وجود الدولة اليهودية، وهي أيضا تتجرأ على تسمية نفسها ديمقراطية، في واقع ثنائي القومية. لذلك، لا يمكن أخذها في الحسبان عندما يتعلق الأمر بتصويت الضمير.

من غير السهل قول ذلك، ومن غير البسيط كتابة ذلك، لكن أي تصويت لحزب صهيوني هو تصويت لصالح استمرار الاستبداد الذي يرتدي قناع الديمقراطية.