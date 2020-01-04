انتخابات مبكرة لاتحاد الناشرين الأردنيين الأحد

عزيزة علي

عمان- يجري اتحاد الناشرين الأردنيين يوم غد الأحد، عند الساعة 11 صباحا، انتخابات مبكرة لانتخاب رئيس وهيئة إدارية جديدة للاتحاد، وذلك في مقر الاتحاد الواقع في عمّان.

وقال رئيس الاتحاد الحالي الناشر فتحي البس بخصوص تقديم زمن الانتخابات في تصريح لـ”الغد” إن المدة القانونية للهيئة الادارية الحالية تنتهي في 26/8/ 2020، وتتزامن مع معرض عمان الدولي للكتاب الذي يشرف عليه اتحاد الناشرين في نهاية شهر “أَيـْلُول 2020″، مما يصعب على الهيئة الادارية الجديدة أن تقيم المعرض في الوقت المحدد لانتخابات الاتحاد.

يذكر أن اتحاد الناشرين الاردنيين قد تأسس في 14 حزيران عام 1993، وهو مؤسسة ثقافية أردنية غير ربحية، ويعمل على تنظيم قطاع النشر والتوزيع في المملكة ودعم وتطوير رعاية حركة النشر والتوزيع في المملكة، الى جانب المشاركة في المعارض الدولية خارج الاردن وإقامة المعارض الدولية في الاردن.

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