انتخابات نقابة الاطباء البيطريين 7 أيار المقبل

عمان- الغد- ينوي مجلس النقابة عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الأول للنقابة في مقر النقابة الكائن في الدوار السابع – شارع إبراهيم قطان الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 7/5/2021 إستناداً لنص المادة (17/أ) من قانون نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين رقم (28) لسنة 2008 وذلك لمناقشة الأُمور المبينة أدناه :-
1. مناقشة التقرير الإداري السنوي للنقابة لعامي 2019 و 2020 .
2. مناقشة التقرير المالي لصندوق النقابة وصندوق التقاعد والإعانات لعامي 2019 و 2020 .
3. مناقشة مشروع الموازنة المقترح لصندوق النقابة وصندوق التقاعد والإعانات لعامي 2020و 2021 .
4. إنتخاب مدقق حسابات قانوني للنقابة .
5. انتخاب لجنة من الهيئة العامة للإشراف على الانتخابات التي ستجري بتاريخ 21/5/2021 .
وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع سيتم تأجيل عقد الاجتماع إلى الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 14/5/2021 في مقر النقابة . وسيكون النصاب قانونياً مهما بلغ عدد الحضور ، وذلك إستناداً لنص المادة (17/د) من قانون النقابة المشار إليه أعلاه . علماً بأن الزملاء المسددين جميع إلتزاماتهم المالية حتى 31/12/2020 والإشتراك السنوي لصندوق النقابة لعام 2021 هم أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم المشاركة في الإجتماع ، آخذين بعين الإعتبار ما يلي :-
1. قرارات الحكومة وأوامر الدفاع فيما يتعلق بإجتماعات الهيئات العامة والإنتخابات من ناحية تأجيلها أو إيقافها .
2. وقوعها في فترة الأعياد حيث سيتم مخاطبة معالي وزير الزراعة لإجرائها في الوقت المناسب .