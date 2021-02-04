انتخابات نقابة الاطباء البيطريين 7 أيار المقبل

عمان- الغد- ينوي مجلس النقابة عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الأول للنقابة في مقر النقابة الكائن في ‏الدوار السابع – شارع إبراهيم قطان الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق ‏‏7/5/2021 إستناداً لنص المادة (17/أ) من قانون نقابة الأطباء البيطريين الأُردنيين رقم ‏‏(28) لسنة 2008 وذلك لمناقشة الأُمور المبينة أدناه :-‏

‏1.‏ مناقشة التقرير الإداري السنوي للنقابة لعامي 2019 و 2020 .‏

‏2.‏ مناقشة التقرير المالي لصندوق النقابة وصندوق التقاعد والإعانات لعامي 2019 و 2020 .‏

‏3.‏ مناقشة مشروع الموازنة المقترح لصندوق النقابة وصندوق التقاعد والإعانات لعامي 2020و ‏‏2021 . ‏

‏4.‏ إنتخاب مدقق حسابات قانوني للنقابة .‏

‏5.‏ انتخاب لجنة من الهيئة العامة للإشراف على الانتخابات التي ستجري بتاريخ 21/5/2021 .‏

وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع سيتم تأجيل عقد الاجتماع إلى الساعة ‏العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 14/5/2021 في مقر النقابة . وسيكون النصاب ‏قانونياً مهما بلغ عدد الحضور ، وذلك إستناداً لنص المادة (17/د) من قانون النقابة المشار إليه ‏أعلاه . علماً بأن الزملاء المسددين جميع إلتزاماتهم المالية حتى 31/12/2020 والإشتراك ‏السنوي لصندوق النقابة لعام 2021 هم أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم المشاركة في ‏الإجتماع ، آخذين بعين الإعتبار ما يلي :-‏

‏1.‏ قرارات الحكومة وأوامر الدفاع فيما يتعلق بإجتماعات الهيئات العامة والإنتخابات من ‏ناحية تأجيلها أو إيقافها .‏

‏2.‏ وقوعها في فترة الأعياد حيث سيتم مخاطبة معالي وزير الزراعة لإجرائها في الوقت ‏المناسب .‏