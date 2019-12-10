انتخاب “أبو نصار” في لجنة المدربين بالإتحاد الدولي للكيك بوكسينج

عمان – الغد – انتخب المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكيك بوكسينج، عيسى أبو نصار، في لجنة المدربين الدولية بالإتحاد الدولي للكيك بوكسينج.

وجاء اختيار “أبو نصار” لما يتمتع به من خبرة واسعة في رياضة الكيك بوكسينج والتي انعكست في السنوات الأخيرة على نتائج المنتخبات الوطنية في مختلف المسابقات، حيث يُعد “أبو نصار” المدرب العربي والآسيوي الوحيد الذي اختير في هذا المنصب.

وستتولى لجنة المدربين مهام تطوير رياضة الكيك بوكسينج خلال السنوات الأربعة المقبلة وعقد دورات تدريبية تسهم في تطوير قدرات المدربين.

يذكر أن المنتخب الوطني للكيك بوكسينج كان قد انهى مؤخراً مشاركته في بطولة العالم والتي جرت في مدينة أنطاليا التركية، ونال فيها لاعبنا عدي أبو حصوة الميدالية الفضية.