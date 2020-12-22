جهاد المنسي

عمان- فاز بعضوية لجنة الشؤون الخارجية في مجل النواب كل من: ميرزا بولاد، خلدون حينا، محدي اليعقوب ، ايمن مدانات، علي الغزاوي، عبد الله ابو زيد،عبد الرحمن العوايشة، خالد البستنجي، سلامة البلوي،شادي فريح وفراس القضاة.

واختار النواب بالتزكية أعضاء لحنة التوجية والإعلام: وهم عمر عياصرة، ينال فريحات، امغير الهملان، يسار الخصاونة، عيد نعيمات، احمد عشا، اندريه حواري، ناجح العدوان، عبير الجبور ، عمر الزيود، وطالب الصرايرة

وفاز بعضوية اللجنة الإدارية النواب هايل عياش، علي الطراونة، ضرار الداوود، محمد الفايز، محمد شطناوي، خالد الشبول، راشد الشوحة، غازي البداوي، اسامة العحارمة ، احمد الخلايلة، ماجد الرواشدة

يشار إلى أن أعضاء مجلس النواب بدأوا منذ يوم أمس اختيار أعضاء لجانهم الـ15.